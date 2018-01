Vidéo

C’est aux parents de vérifier si leur enfant souffre de scoliose, déformation du dos dont souffrent 2 millions de Français

La scoliose reste un problème qui touche de 2 à 3% de la population et se développe dans l’enfance de manière insidieuse. On n’en connait généralement jamais la cause mais on sait en revanche que plus tôt on traite, mieux c’est. On demande désormais aux parents un coup de main, parce que le médecin passe souvent à côté…

Publié le 09.01.2018