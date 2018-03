Vivre plus de cent ans n’est pas difficile, mais dépend de chacun

Le salon des seniors, qui va tenir sa 20ème édition du 5 au 8 avril, porte de Versailles, à Paris, va encore le démonter : la science du vieillissement, le "aging" comme l'on nommée les chercheurs, est en plein boom. En particulier pour tenter de comprendre les facteurs responsables du vieillissement et surtout les moyens d’y faire face. Trois mois pour les hommes, quatre pour les femmes : ce sont nos gains de vie chaque année, mais notre vieillissement reste toutefois inéluctable, comme programmé. Donc 100 ans garantis ce n’est déjà pas si mal.

Vivre vieux… si on en a envie et besoin

Si on part du principe que le papillon vit moins longtemps l'éléphant, on peut s’interroger : le vieillissement est-il une question de taille ? Il est étonnant de constater à quel point la nature investit dans la longévité de ses sujets, quand ceux-ci évoluent dans un environnement sécurisant. Dès le départ, le papillon n’est pas programmé pour durer. Un gène qui augmenterait sa longévité serait du gâchis, car ses chances de survie dans son environnement sont trop faibles. L’éléphant, en revanche, est parfaitement adapté aux dangers de la savane et c’est pourquoi il arpente tranquillement la brousse jusqu’à ses 70-80 ans. Il ne craint que les chasseurs d’ivoire, qui sont plus des anomalies de notre civilisation, que des prédateurs naturels.

Nous sommes probablement tous des êtres programmés, à plus ou moins brève échéance. Et cette horloge se trouve dans nos gènes. Si certains d’entre eux sont absolument indispensables au début de notre de vie, ils peuvent se révéler tout à fait désastreux des années plus tard. Par exemple, les gènes nécessaires à la multiplication cellulaire, responsables de notre croissance, finissent par favoriser le développement du cancer. Même punition avec le gène responsable de la captation du calcium, indispensable pour durcir nos os… il serait à l'origine du durcissement de nos artères vieillissantes.

Apprendre à manipuler nos gènes

Nous ne pouvons pas lutter contre cette horloge biologique, mais nous pouvons agir sur notre environnement ! Et au-delà des conseils habituels, les chiffres sont très intéressants:

Ainsi, un bon régime diététique augmente d’environ 35 % la longévité ! En supprimant cancers, maladies cardiovasculaires ou diabète, nous n’obtiendrions pas un si bon résultat ! Ces conclusions obtenues chez le rat et nombre d’autres espèces ne demandent qu’à être confirmées chez l’homme… C’est ce à quoi s’emploie l’épigénétique, cette science en pleine expansion qui démontre que l’évolution ne se fait pas progressivement au fil des siècles, mais par à-coups à l’échelle individuelle et que ces modifications se transmettent. Ce qui signifie que l’on peut agir sur nos gènes.

Par exemple, le deuxième grand facteur de longévité, est la résistance au stress. Cette observation n’a pas été obtenue chez des moines zen… mais sur des vers de terre ! On s’est aperçu que les vers, porteurs d’un gène les faisant résister au stress, vivaient beaucoup plus longtemps que ceux qui ne l’avaient pas. Nous sommes, paraît-il, des êtres supérieurs, théoriquement capables, sans gène particulier, d'apprendre à apprivoiser notre stress.

Et les médicaments ?

La génération qui nous précède a longtemps cru que le miracle de l’éternité tenait dans une pilule. L’industrie pharmaceutique a largement profité de cette utopie. Reste quand même encore des communautés de "vieux riches" qui se regroupent au soleil de l’Arizona (Etats-Unis) et qui prennent tout un tas de substances que l’on retrouvent plutôt dans les pelotons cyclistes, comme de la testostérone ou de l’hormone de croissance avec je l’avoue, des résultats assez surprenants chez certains. C’est interdit car susceptible par exemple, de donner le cancer… Mais allez expliquer ce risque à un octogénaire. Vous n’allez que le faire rire s’il se sent bien…