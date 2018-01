Si votre tour de taille est supérieur à 88 centimètres chez les femmes et 102 chez les hommes, c’est le signe d’accumulation d’une graisse de très mauvaise qualité, celle de tous les dangers. Les études ont montré qu’elle était synonyme d’infarctus et d’accidents vasculaires cérébraux, en nombres significativement plus élevés. Les graisses, en effet, ne sont pas équivalentes et leur répartition est fondamentale. La culotte de cheval est médicalement beaucoup moins grave que les poignées d’amour ou la bedaine. Si les chiffres que vous obtenez sont anormaux, une simple prise de sang permettra alors de vérifier si le taux de ces graisses est alarmant : le cholestérol, bien évidemment, mais aussi une autre catégorie de graisses que l’on connaît moins bien, les triglycérides, qui doivent être inférieurs à 1 gramme 50.

Je vous avais dit au deuxième jour que vous alliez vous sentir mieux. Vous ne m’avez pas vraiment cru ? Soyez honnête… Ça va mieux, non ? Et bien dites-vous que ce sera spectaculaire dans 42 jours, quand vous mesurerez à nouveau votre tour de taille.

Je vous rappelle les chiffes à ne pas dépasser : 88 centimètres chez les femmes, 102 chez les hommes.

A vos rubans de couturière !