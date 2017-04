Entre 2011 et 2015, 43 cas de malformations congénitales sévères ont été signalés chez les enfants exposés au valproate. A partir de ce résultat, les experts de l’ANSM ont réalisé une projection sur l’ensemble de la période de commercialisation, entre 1967 et 2016. Dans le pire des scénarios, 75 300 bébés se sont développés alors que leur mère était traitée. 4 100 d’entre eux seraient nés avec une malformation grave. Dans la majorité des cas, le médicament était prescrit pour traiter une épilepsie.

Au vu de ces résultats, la suite de l’enquête menée par l’ANSM est attendue de pied ferme. Car les anomalies congénitales ne sont pas les seuls effets secondaires du valproate de sodium. La molécule est aussi à l’origine de troubles neuro-développementaux et de troubles du spectre autistique. Lors de la modification de l’autorisation du mise sur le marché du traitement, en 2006, ce risque était estimé à 30-40 %. Il est en cours d’évaluation et les conclusions devraient paraître au second semestre de cette année. Dans le même temps, l’Agence a lancé un travail de réévaluation des risques associés aux traitements antiépileptiques. Il serait « en cours de finalisation ».

Des conditions strictes de prescription

Le vaproate de sodium et ses dérivés sont autorisés dans deux indications en France : l’épilepsie partielle ou généralisée, et le trouble bipolaire. L’ANSM recommande officiellement de limiter les prescriptions. Sauf échec des autres traitements, les médecins sont invités à ne pas donner de valproate aux femmes et jeunes filles en âge de procréer, ainsi qu’aux femmes enceintes. En 2015, les conditions de prescription et de délivrance ont été restreintes. Seuls les spécialistes (neurologue, psychiatre, pédiatre) sont autorisés à établir une première ordonnance. La patiente doit signer un accord de soins et présenter un formulaire d’accord au pharmacien. Mais ces recommandations ne sont pas toujours respectées. Entre 2007 et 2014, plus de 14 000 grossesses ont été exposées au valproate.