Démence : une nouvelle étude renforce la piste d'un vaccin protecteur

L'ESSENTIEL Le vaccin contre le zona, plus précisément le Shingrix, pourrait réduire le risque de démence.

Seulement 18,8 % des personnes âgées vaccinées ont développé une démence durant les quatre ans de suivi, contre 24,6 % chez les seniors non vaccinés.

D’autres études sont nécessaires pour confirmer le mécanisme et l’effet réel.

"Des recherches observationnelles font état d’une association protectrice entre la vaccination contre le zona (une maladie infectieuse virale due à la réactivation du virus varicelle-zona de la famille des herpès-virus) et la démence, mais elles présentent des limites méthodologiques ou ont porté sur un vaccin vivant atténué qui n’est plus disponible aux États-Unis", ont indiqué des chercheurs de l’université Brown (États-Unis). C’est pourquoi ces derniers ont mené une nouvelle étude au cours de laquelle ils se sont concentrés sur les effets du vaccin recombinant contre le zona, connu sous le nom de Shingrix. Pour rappel, celui-ci est un vaccin fabriqué en laboratoire à partir d’une protéine du virus de la varicelle-zona, sans utiliser de virus vivant. Son objectif ? Prévenir le zona et ses complications grâce à une forte stimulation du système immunitaire.

Démence : une baisse du risque avec le vaccin contre le zona

Dans le cadre des travaux, publiés dans la revue Annals of Internal Medicine, l’équipe a recruté 509.926 adultes de 66 ans et plus admis en EHPAD pour des soins de courte ou de longue durée. Parmi les participants, 8.843 ont reçu au moins une dose de vaccin recombinant contre le zona dans les 12 mois suivant leur admission, et parmi eux, 87 % en ont bénéficié après leur sortie. Ensuite, les scientifiques ont suivi les seniors pendant environ quatre ans afin d’estimer l’association entre la démence et la vaccination. En outre, ils ont analysé les données de remboursement de Medicare et les dossiers médicaux électroniques des patients.

Selon les résultats, les personnes ayant reçu au moins une des deux doses de Shingrix présentaient un risque nettement inférieur de développer une démence par rapport à celles qui n'avaient pas été vaccinées. Dans le détail, seulement 18,8 % des patients vaccinés ont développé une démence dans les quatre ans, contre 24,6 % chez les adultes non vaccinés. "Cela signifie qu'environ un cas de démence sur 17 pourrait être évité", a précisé Kaley Hayes, auteure des recherches. D’après elle, ce traitement largement accessible peut contribuer à protéger à la fois le corps et l'esprit. "Nos capacités cognitives sont étroitement liées à notre santé globale et à notre état physique. Il est vraiment remarquable de constater qu'un produit censé prévenir une maladie physique peut également contribuer à préserver la santé de notre cerveau."

Des recherches supplémentaires pour confirmer ce lien

Cependant, les auteurs spécifient qu’ils ne peuvent dire avec certitude que le vaccin contre le zona soit la cause de la moindre incidence de démence chez les adultes vaccinés. Par exemple, les personnes vaccinées étaient généralement légèrement plus jeunes et en meilleure santé que celles qui ne l'étaient pas, ce qui a pu également réduire leur risque de démence. En clair, des recherches supplémentaires, notamment des essais cliniques, seront nécessaires pour déterminer si le vaccin réduit directement le risque de démence.