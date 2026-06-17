Sexualité : ce que révèle la nouvelle enquête sur l’intimité des Français

L'ESSENTIEL Selon l'enquête, 56 % des Françaises déclarent s'ennuyer lors de leurs rapports sexuels, contre 36 % en 1996.

L'écart de fréquences d’orgasmes entre femmes et hommes reste important.

Les sextoys progressent tandis que certaines pratiques se banalisent chez les jeunes.

Loin des clichés d'une sexualité toujours plus épanouie, les Françaises semblent aujourd'hui plus nombreuses à exprimer leur frustration. C'est l'un des principaux enseignements d'une enquête réalisée par l'Ifop pour JOYclub, première communauté sexpositive d'Europe, auprès de 2.210 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Ce sondage, qui dresse un portrait détaillé de l'intimité des Français en 2026, met en lumière plusieurs évolutions marquantes.

Un ennui sexuel en forte progression chez les femmes

Premier constat : l'ennui sexuel progresse nettement chez les femmes. Selon l'enquête, 56 % des Françaises déclarent s'ennuyer lors de leurs rapports sexuels, contre 36 % en 1996. Plus frappant encore, 29 % affirment s'ennuyer régulièrement au lit, soit près du double des hommes (16 %). Cette insatisfaction se retrouve également dans ce que les spécialistes appellent l'"orgasm gap", l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'orgasme. Ainsi, 67 % des hommes atteignent l'orgasme "à chaque rapport ou presque", contre seulement 40 % des femmes. L'anorgasmie, c'est-à-dire l'absence récurrente d'orgasme, touche 19 % des femmes contre 8 % des hommes. Chez les moins de 35 ans, le "gap" apparaît encore plus marqué : 75 % des hommes déclarent jouir à chaque rapport, contre seulement 33 % des femmes du même âge.

L’enquête met également en évidence un fossé entre la perception masculine et l'expérience féminine. Ainsi, plus d'une Française sur deux âgée de 18 à 69 ans (57 %) affirme avoir déjà simulé un orgasme, contre 32 % seulement en 1998. Or, seuls 32 % des hommes déclarent s’en être rendus compte chez leur partenaire, alors que 59 % des femmes reconnaissent y avoir eu recours.

Autre illustration de ce décalage : la durée des rapports sexuels. Les hommes estiment que leur dernier rapport a duré en moyenne 18 minutes, tandis que leurs partenaires l'évaluent à 14 minutes 30. Pour les auteurs, cette différence traduit une représentation de la performance sexuelle parfois éloignée de la réalité vécue.

Sextoys et nouvelles pratiques

Concernant les positions sexuelles, la levrette et le missionnaire restent les plus répandues. Mais leurs effets diffèrent selon le sexe : la levrette est associée à un taux d'orgasme de 91 % chez les hommes contre 57 % chez les femmes, tandis que le missionnaire apparaît comme la position la plus favorable à l'orgasme féminin, avec un taux de 64 %.

L'enquête met aussi en lumière l'évolution des pratiques. L'utilisation de sextoys en couple connaît une progression spectaculaire : 43 % des Françaises déclarent avoir déjà utilisé un accessoire sexuel avec un partenaire, contre seulement 6 % en 1996. Cette pratique est associée à une vie sexuelle jugée plus satisfaisante et plus riche en orgasmes.

Parallèlement, certaines pratiques plus violentes se banalisent chez les jeunes générations. Ainsi, 61 % des femmes âgées de 20 à 29 ans déclarent avoir déjà été giflées, fessées, mordues, griffées ou avoir subi des tirages de cheveux lors de rapports sexuels. Plus de trois jeunes femmes sur dix (37 % des moins de 35 ans) rapportent également avoir déjà été étranglées ou bâillonnées.