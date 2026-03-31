Quel est le lien entre le stress et la dépendance à l’alcool ?

L'ESSENTIEL Le stress influence directement les décisions dans le cerveau.

L’alcool perturbe ce mécanisme naturel.

Cela favorise les comportements addictifs et les rechutes.

Le stress pourrait bien manipuler votre cerveau pour vous pousser vers de mauvaises habitudes. Aux Etats-Unis, une équipe de chercheurs de l’Université Texas A&M vient de mettre en lumière un mécanisme biologique précis qui relie stress et comportements addictifs, notamment la consommation d’alcool. Leurs travaux ont été publiés dans la revue eLife.

Un circuit direct entre stress et décisions

Les scientifiques, dirigés par le Dr Jun Wang, ont identifié une connexion jusque-là mal comprise entre les centres du stress et la zone du cerveau impliquée dans les habitudes et la prise de décision. Ces centres, l’amygdale centrale et le BNST, s’activent lorsque nous nous sentons anxieux ou menacés. "Nous avons identifié une ligne de communication directe entre les centres du stress du cerveau et la région qui gouverne les habitudes et les actions", explique le Dr Wang dans un communiqué. Cette communication repose sur une molécule clé, le CRF, principal signal du stress, qui agit directement sur le striatum dorsal, une zone impliquée dans nos comportements quotidiens.

Au cœur de ce système se trouvent des neurones spécifiques, appelés interneurones cholinergiques : ils déterminent si nous adaptons notre comportement ou si nous tombons dans des automatismes. En situation normale, le stress active ces cellules et favorise la libération d’acétylcholine, une substance essentielle à l’apprentissage et à la prise de décision. "Dans des conditions normales, ce signal de stress aide le cerveau à rester flexible", souligne Jun Wang. Autrement dit, le stress peut nous aider à mieux réagir... à condition que le système fonctionne correctement.

L’alcool, un perturbateur majeur

Le problème survient lorsque l’alcool entre en jeu. Les chercheurs ont montré qu’il perturbe ce circuit en réduisant l’effet du CRF sur ces neurones. "L’alcool coupe essentiellement la ligne de communication", explique le Dr Wang. Résultat : le cerveau perd sa capacité à s’adapter face au stress et bascule plus facilement vers des comportements automatiques, comme boire. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi le stress favorise les rechutes, et pourquoi l’addiction s’accompagne de comportements "rigides".

Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques. En ciblant ce circuit, les scientifiques espèrent en effet développer des traitements pour renforcer la résistance au stress et ainsi prévenir les rechutes. "Cela nous donne une carte de la manière dont le stress atteint les mécanismes de décision du cerveau", conclut le chercheur.