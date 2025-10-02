Alcool, drogue : un patch aide à réduire le manque et le stress du sevrage

L'ESSENTIEL Le patch surveille la variabilité de la fréquence cardiaque qui est un indicateur du stress et des cravings.

Lorsqu'un épisode de stress est identifié, l'appareil lance des repères sonores ou visuels pour guider la respiration. Ce qui aide à faire diminuer le stress.

Les utilisateurs étaient 64 % moins susceptibles de consommer des substances au cours d'une journée.

"L'une des caractéristiques du sevrage précoce d'une addiction est une faible conscience de ses états émotionnels. Les patients peuvent ressentir beaucoup de stress, mais ils n'en sont souvent pas pleinement conscients et ne le gèrent pas proactivement", explique Dr David Eddie du Mass General Brigham (USA) dans communiqué. Or, le stress est un des déclencheurs des “cravings” (envies irrépressibles) ainsi qu'un facteur de rechute.

L’expert et son équipe ont ainsi eu l'idée de développer un patch qui surveille le rythme cardiaque à la recherche d’indicateurs du stress et propose des exercices de respiration au patient quand ils sont détectés.

Dépendance : le patch surveille la variabilité de la fréquence cardiaque

Le patch, baptisé Lief HRVB Smart Patch, a été mis au point pour repérer la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). Il s’agit d’un indicateur de la capacité du corps à réagir au stress. Une VFC basse est liée à un stress accru, mais aussi aux envies irrépressibles, deux facteurs de risques des rechutes. Lorsque le dispositif portable détecte un score faible, il fournit des repères visuels ou auditifs pour guider la respiration, et, par effet domino, réduire le stress.

L’appareil a été testé auprès de 115 personnes souffrant d’une addiction sévère au cours de leur première année d’abstinence. La moitié des participants ont reçu le patch intelligent. Les autres volontaires ont intégré un programme de rétablissement reposant sur des séances en groupe, une psychothérapie ou la prise de médicaments. Pendant huit semaines, les volontaires ont rapporté leur humeur, leurs envies et leur consommation de substances deux fois par jour via leur smartphone.

Les analyses montrent que les participants ayant bénéficié du patch ont ​​ressenti moins d'émotions négatives que les autres et ont signalé moins d’envies irrépressibles. Ils étaient aussi 64 % moins susceptibles de consommer des substances au cours d'une journée.

Addiction : l’appareil aide à se sentir mieux la première année d’abstinence

Pour les chercheurs, leur étude, publiée dans la revue JAMA Psychiatry le 1er octobre, montre que leur patch intelligent parvient à perturber le cycle des envies et de la consommation de substances. "La première année de rétablissement est extrêmement difficile, explique le Dr Eddie. Notre objectif est de trouver des outils qui, non seulement, aident les personnes à se sentir mieux pendant cette première année, mais aussi à gérer leur stress pour le reste de leur vie."

Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si l’appareil a des effets bénéfiques durables au-delà de la première année.