Ils cumulent les facteurs de risque... mais comment échappent-ils au cancer ?

L'ESSENTIEL Certains cumulent tous les facteurs de risque sans jamais développer de cancer, d’autres tombent malades sans raison apparente.

Une étude va explorer le rôle méconnu des auto-anticorps dans ces différences.

Cela pourrait mener à de nouveaux traitements personnalisés.

Le cancer ressemble parfois à une loterie injuste. Alors que certains – gros fumeurs, buveurs réguliers ou personnes très exposées – cumulent tous les facteurs de risque sans jamais tomber malades, d’autres développent un cancer sans raison apparente. Une vaste étude internationale, qui sera lancée au printemps 2026, pourrait enfin lever le voile sur cette énigme médicale majeure, en explorant le rôle méconnu des auto-anticorps.

Les auto-anticorps, alliés ou ennemis ?

Pour comprendre les différences entre ceux qui passent entre les mailles du filet et ceux qui tombent malades, des chercheurs européens et américains prévoient d’analyser les cellules de 70.000 participants aux profils atypiques : jumeaux dont un seul est malade, centenaires en bonne santé ou patients très jeunes atteints de cancer. Et ce, sur une dizaine de cancers et pendant cinq ans, dans plusieurs laboratoires en Europe et aux Etats-Unis. L’objectif est clair : identifier des marqueurs biologiques capables d’expliquer ces trajectoires opposées. Comme le souligne à franceinfo le professeur Paul Bastard, qui dirige l’étude, "comprendre ce phénomène peut nous aider à mieux analyser pourquoi les gens ont un cancer alors qu’ils ne devraient pas l’avoir".

Au cœur de cette recherche, les auto-anticorps intriguent les scientifiques. Contrairement aux anticorps classiques qui attaquent les agents pathogènes, ceux-ci ciblent les cellules de l’organisme. Dans les laboratoires de l’institut Imagine à Paris, le docteur Alexis Maillard, mentionné par franceinfo, les traque grâce à des tests impliquant l’interféron, une molécule du système immunitaire. Selon les premières hypothèses, ces auto-anticorps pourraient jouer un rôle clé dans le développement du cancer. "Les auto-anticorps peuvent moduler cette immunité. Parfois la diminuer, donc favoriser le cancer, et parfois l’augmenter, et donc au contraire être anti-cancer", précise Paul Bastard. En d’autres termes, ils pourraient être à la fois protecteurs ou dangereux.

Vers de nouveaux traitements personnalisés ?

Au-delà de la compréhension du cancer, cette étude ouvre des perspectives thérapeutiques prometteuses. Les chercheurs envisagent déjà d’utiliser ces auto-anticorps comme outils médicaux. "Si nous trouvons un auto-anticorps bénéfique, on pourrait imaginer le donner à des personnes avec un cancer", explique Paul Bastard. A l’inverse, les anticorps jugés nocifs pourraient être neutralisés. Une approche qui s’inscrit dans la médecine personnalisée, adaptée au profil immunitaire de chacun, et qui pourrait révolutionner la prévention et les traitements.