Cancer : une injection pour reprogrammer les cellules immunitaires ?

L'ESSENTIEL Une solution injectable permet de reprogrammer les cellules immunitaires des patients pour qu’elles combattent le cancer.

Testée chez la souris, cette thérapie a permis d’éliminer certaines tumeurs en quelques semaines.

Avant que ce nouveau traitement soit disponible, d’autres essais cliniques devront être menés.

Une technique prometteuse. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature, des chercheurs ont mis au point une nouvelle thérapie pour lutter contre le cancer. Une fois le produit injecté dans l’organisme du patient, celui-ci peut reprogrammer ses propres cellules immunitaires afin qu'elles puissent lutter contre la maladie. "Je pense que ce n'est que le début d'une vague importante de nouvelles thérapies qui seront véritablement révolutionnaires et sauveront de nombreuses vies, estime Justin Eyquem, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée d'y contribuer."

Une injection pour reprogrammer les cellules immunitaires du patient

Lors de leurs travaux, les scientifiques se sont inspirés d’une méthode déjà utilisée pour traiter certains cancers du sang. Cette thérapie CAR-T consiste à prélever les cellules immunitaires au patient afin qu’elles soient traitées en laboratoire. Une fois génétiquement reprogrammées pour combattre le cancer, elles sont réinjectées dans le sang du maladie et peuvent ainsi combattre la pathologie.

Malgré son efficacité, cette méthode a deux bémols de taille : elle est coûteuse et difficile à vivre pour les malades. C’est pourquoi les chercheurs ont cherché à obtenir le même résultat, plus facilement… Et ils y sont parvenus, avec une solution injectable qui peut reprogrammer les cellules immunitaires directement dans le corps du patient.

Plus aucune trace de leucémie en seulement deux semaines

Une fois mis au point, les chercheurs ont testé leur produit sur des souris dotées d'un système immunitaire humanisé. Celles-ci étaient atteintes de plusieurs types de cancers : leucémie agressive, un myélome multiple et une tumeur solide. Résultat : en une seule injection, la quasi-totalité des rongeurs n’avait plus aucune trace de leucémie, et ce, en seulement deux semaines. Pour le myélome multiple et la tumeur solide aussi, les scientifiques notent une action très efficace de leur produit… Et peut-être même meilleure qu’avec la thérapie CAR-T à laquelle les tumeurs solides résistent généralement. Dernier point positif : les cellules immunitaires produites dans l’organisme des souris semblaient, selon les chercheurs, plus performantes que celles produites en laboratoire.

“Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les cellules que nous générons in vivo semblent en réalité meilleures que celles que nous produisons en laboratoire, indique Justin Eyquem. Nous pensons que lorsque des cellules sont prélevées du corps et cultivées en laboratoire, elles perdent une partie de leur capacité à se différencier en cellules souches et à proliférer, ce qui n'est pas le cas ici.”

Avant que ce nouveau traitement soit disponible, d’autres essais cliniques devront être menés. Les prochaines étapes visent à vérifier l’efficacité et la sécurité de la thérapie, notamment chez l’Homme. “Si nous parvenons à transposer cette approche chez l'humain, nous pourrions réduire considérablement les coûts, éliminer les délais d'attente et permettre potentiellement aux hôpitaux de proximité – et pas seulement aux grands centres de cancérologie – de proposer ces thérapies vitales, conclut Justin Eyquem. Cela démocratiserait véritablement l'accès à la thérapie par cellules CAR-T.”