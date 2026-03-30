Démangeaisons oculaires : des vers étaient cachés sous sa paupière

L'ESSENTIEL Des scientifiques rapportent le cas de cette femme de 41 ans souffrant d’une thélaziose.

C’est une infection oculaire provoquée par un parasite oculaire rare, Thelazia callipaeda.

Les vers Thelazia callipaeda adultes vivent et se reproduisent dans les parties superficielles de l'œil.

La patiente disait avoir la "sensation d’un corps étranger" dans son œil droit. En Chine, une équipe de chercheurs est tombé sur un phénomène rare qui en rebuterait plus d’un : une infection oculaire par un parasite appelé Thelazia callipaeda, aussi connu sous le nom de "ver oculaire oriental". Leur cas d’étude a été publié dans la revue BMC Ophthalmology.

Des vers qui vivent et se reproduisent dans l’œil

Les scientifiques rapportent le cas de cette femme de 41 ans vivant à Pékin, une employée de bureau qui, en 2022, avait consulté pour une gêne tenace à l’œil droit. Malgré un premier traitement classique, ses symptômes ont persisté. Au cours d’un examen de l’œil, les médecins ont fini par découvrir quatre vers vivants en train de bouger sous sa paupière, qu’ils ont retirés avec succès, selon un communiqué.

L'Esccap, une association qui informe sur les parasites et mycoses du chien et du chat, indique que les vers Thelazia callipaeda adultes vivent et se reproduisent dans les parties superficielles de l'œil (cornée, sous les paupières, canaux lacrymaux) des animaux. Ils proviennent d'œufs pondus par des vers femelles, qui, en éclosant, libèrent des larves dans les sécrétions lacrymales.

Cette infection oculaire, appelée thélaziose, peut provoquer une large gamme de symptômes : démangeaisons, larmoiements, douleurs, conjonctivite, voire ulcères cornéens et cécité. Selon les experts, elle peut également entraîner des complications bactériennes aggravant les symptômes. Bonne nouvelle, néanmoins : le traitement est généralement efficace une fois les vers retirés.

Des gestes simples pour réduire les risques

La plupart du temps, Thelazia callipaeda, parasite transmis par des mouches du genre Phortica, touche les zones rurales et les personnes en contact avec des animaux. Mais ce cas à Pékin montre que les environnements urbains ne sont pas épargnés. Une piste de contamination a été évoquée – la patiente possédait notamment un chat – sans pour autant pouvoir être confirmée. D’après les données analysées en Chine entre 2014 et 2023, 86 cas ont été recensés, majoritairement en zones rurales, mais 34 % concernaient des habitants urbains.

Les chercheurs insistent sur l’importance d’un diagnostic précoce, estimant que les ophtalmologistes doivent envisager une infection parasitaire même en milieu citadin. Selon eux, des mesures simples peuvent réduire les risques : hygiène oculaire, contrôle des insectes, suivi vétérinaire des animaux domestiques et vigilance en cas de symptômes persistants.