Intestin irritable : la piste de la vitamine D

L'ESSENTIEL La supplémentation en vitamine D pourrait moduler l’immunité dans les MICI.

Elle favorise une réponse plus protectrice face au microbiote.

La supplémentation en vitamine D doit être encadrée pour éviter le surdosage.

Une simple vitamine pour rééquilibrer tout son système immunitaire ? Aux Etats-Unis, une étude menée par la célèbre Mayo Clinic et publiée dans Cell Reports Medicine ouvre une nouvelle piste prometteuse pour traiter les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), qui touchent des millions de personnes dans le monde, dont au moins 200.000 en France.

Un dialogue perturbé entre microbiote et immunité

Les MICI, qui incluent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, se caractérisent par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, due à une dérégulation du système immunitaire intestinal. Elles sont notamment liées à une réaction excessive des défenses immunitaires contre des bactéries pourtant inoffensives du microbiote. Un phénomène qui traduit, selon un communiqué, une diminution de la "tolérance immunitaire", un mécanisme essentiel à l’équilibre de l’organisme. Jusqu’à présent, les traitements visent surtout à réduire l’inflammation, sans toujours corriger ce déséquilibre en profondeur.

Les chercheurs ont donc voulu tester une autre méthode. Dans leur étude, 48 patients atteints de MICI et ayant une carence en vitamine D ont reçu une supplémentation hebdomadaire pendant douze semaines. L’équipe a ensuite analysé leur sang et leurs selles. Résultat : la vitamine D semble bien modifier la réponse immunitaire. En effet, elle augmente les niveaux d’immunoglobuline A (IgA), associée à une protection, et diminue l’immunoglobuline G (IgG), souvent liée à l’inflammation. Ce n’est pas tout : on observe aussi une activation accrue de cellules immunitaires régulatrices, capables de limiter l’inflammation.

Vitamine D : une supplémentation à encadrer

"Cette étude suggère que la vitamine D pourrait aider à rééquilibrer la façon dont le système immunitaire perçoit les bactéries intestinales", et ainsi améliorer les symptômes de l’inflammation intestinale, résume le Dr John Mark Gubatan, gastro-entérologue à la Mayo Clinic, qui a participé aux travaux.

Mais prudence, car "nous avons observé des signaux encourageants, mais il ne s’agissait pas d’un essai randomisé" : il ne prouve pas de lien direct de cause à effet. Le chercheur rappelle également que la supplémentation en vitamine D doit être encadrée pour éviter le surdosage, très risqué notamment pour les enfants. "La vitamine D est largement disponible, mais le dosage doit être fait au cas-par-cas", conclut le spécialiste.