Pourquoi les moins compétents sont parfois les plus sûrs d'eux ?

L'ESSENTIEL Alors que certains avancent avec assurance des idées approximatives, d'autres, plus compétents, n'hésitent pas à exprimer leurs doutes.

La phase d’apprentissage s’accompagne souvent d’une confiance un peu trop prématurée.

Face à une personne trop sûre d'elle, il vaut mieux l'encourager à la réflexion que la contredire.

Nous avons tous croisé, un jour ou l’autre, une personne affirmant avec assurance des idées approximatives sur un sujet pourtant complexe. À l’inverse, les personnes les plus compétentes expriment souvent des nuances, voire des doutes. Ce décalage ne traduit pas forcément une volonté de tromper ou de dominer, mais plutôt un biais cognitif universel : notre cerveau n’est pas toujours capable d’évaluer correctement ce que nous savons.

L'effet Dunning-Kruger

Quand une personne débute dans un apprentissage, elle dispose de connaissances limitées, mais aussi d’un recul insuffisant pour en percevoir les limites. C’est comme gravir une petite colline : arrivé en haut, on a l’impression de voir tout le paysage, sans réaliser qu’il existe encore des montagnes derrière !

Cette phase d’apprentissage s’accompagne souvent d’une confiance un peu trop prématurée, par manque d’outils pour mesurer la complexité réelle du sujet. Ce biais cognitif, connu en psychologie sous le nom d’effet Dunning-Kruger, nous concerne tous à différents moments de la vie.

Plus on apprend, plus on nuance

En approfondissant un sujet, on découvre ses subtilités et ses zones d’incertitude, mais aussi ses limites. Cette prise de conscience s’accompagne souvent d’un doute plus marqué, qui peut être inconfortable mais qui est en réalité un signe de progression. Un professionnel expérimenté hésitera davantage avant de donner un avis tranché, non par manque de confiance, mais parce qu’il sait que plusieurs facteurs entrent en jeu.

Ce doute reflète une forme de lucidité et de maturité qui marque le passage d’une confiance spontanée à une confiance plus solide, construite sur une compréhension plus fine du réel.

Adopter un regard plus nuancé et bienveillant

Dans la vie quotidienne, ces écarts de perception peuvent être source de tensions. Face à quelqu’un de très sûr de lui mais peu informé, la tentation est grande de corriger ou de contredire directement.

Pourtant, une approche empathique et pédagogique est souvent plus efficace : poser des questions, encourager la réflexion ou proposer des pistes pour approfondir permet d’accompagner l’autre sans le mettre en difficulté.

De la même manière, accepter ses propres incertitudes est essentiel : reconnaître ses limites n’est pas un signe de faiblesse, mais une étape normale dans tout apprentissage. En valorisant la curiosité et l’envie de comprendre plutôt que la performance ou la certitude, on crée un climat propice à l’évolution de chacun.

En savoir plus : "Comment déjouer les biais cognitifs ?" de Marc Dugenie.