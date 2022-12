Comment gérer l’orgueil de son conjoint ?

L'ESSENTIEL Une personne qui a de l'orgueil a une estime excessive d'elle-même qui la porte à se mettre au-dessus des autres.

Dans une relation amoureuse, ce caractère peut devenir un véritable poison, notamment parce que le ou la partenaire ne peut jamais donner d'avis contraire et peut ressentir le sentiment de ne pas être sur un pied d'égalité avec l'autre.

L'orgueil vient de la fierté et de l'égoïsme qui pousse à se protéger en se positionnant au-dessus des autres pour avoir une illusion de contrôle. Dans un couple, il peut être un véritable poison.

Comment l'orgueil prend-il le dessus dans la relation amoureuse ?

Si au début de la relation la passion fait que l'amour filtre le regard qu'on a sur l'autre, progressivement ses défauts apparaissent, et en particulier sa fierté. Plus le conjoint ou la conjointe va manquer de confiance en il ou elle, et plus l'orgueil va prendre le dessus, en particulier en cas de personnalité narcissique.

Au quotidien cela se traduit par l'impossibilité d'exprimer un avis contraire, l'impression de ne jamais savoir ou connaître les choses suffisamment par rapport à lui ou elle, mais surtout de subir sa colère sans jamais demander pardon.

Comment arrêter cet orgueil dans la relation ?

Avant toute chose, c'est à la personne concernée de prendre conscience que son comportement empêche son épanouissement dans le couple et mène à son érosion. Une fois que sa volonté de changer est présente, le ou la conjoint(e) doit accepter que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais au contraire qu'il est possible d'avoir de l'empathie et de l'humidité dans la relation avec les autres. Un travail sur l'estime de soi et la gestion émotionnelle est aussi fondamental pour apprendre à se maîtriser et à s'excuser sans se sentir infériorisé.

Au final le ou la conjoint(e) orgueilleuse y trouvera du bénéfice dans tous les domaines de sa vie au-delà même de sa relation de couple.

En savoir plus : "Communication couple : Au-delà de l’intelligence émotionnelle ; Plus d'amour moins de conflit ; Auto-thérapie de couple" de Gary Love.