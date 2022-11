Couple : comment arrêter d'idéaliser votre partenaire ?

L'ESSENTIEL Le début d'une relation amoureuse est propice à l'idéalisation. Néanmoins, cela peut aboutir à un espoir vain concernant la personne désirée.

Pour construire une relation saine, il faut donc faire un effort d'analyse objective de son partenaire, à la fois dans sa façon de parler, de communiquer ou de se comporter.

Tout début d'histoire d'amour est propice au plaisir et à l'idéalisation. Pour autant, tomber amoureux du potentiel d'une personne peut mener à l'espoir d'un changement qui n'arrive jamais.

Pourquoi idéaliser lorsque l'on tombe amoureux ?

Lors d'une rencontre, nous nous montrons tous sous notre meilleur visage, en faisant ressortir nos qualités et non pas nos défauts. Ce phénomène naturel permet à notre cerveau de se concentrer uniquement sur le plaisir et d'oublier le risque ou les alertes dans le comportement de l'autre.

Si bien sûr l'intérêt est de nous permettre d'atteindre la relation sexuelle ou même l'attachement, au fur et à mesure de la relation, la réalité apparaît et peut être radicalement différente de la projection idéalisée.

Relation amoureuse : faire l'effort de chercher l'objectivité

Pour prendre une décision basée sur la réalité il faut ainsi faire un effort d'analyse objective de son partenaire, à la fois dans sa façon de parler, de communiquer ou de se comporter. Ce n'est pas à vous de porter la responsabilité du bonheur de cette personne car c'est bien lui ou elle qui décide de ce qu'il ou elle veut faire de son potentiel.

Rester dans l'idéalisation peut mener parfois à accepter des situations douloureuses ou même des mauvais traitements en s'oubliant soi-même. Faire cet effort d'objectivité c'est donc s'aimer et se protéger pour construire une relation en pleine connaissance de la personne.

En savoir plus : "Aimer, c'est prendre le risque de la surprise : Eloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse" de Cécile Guéret.