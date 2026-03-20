Maladie cardiaque : la ménopause avant cet âge augmente les risques de 40 %

L'ESSENTIEL Les femmes qui entrent en ménopause naturelle avant l'âge de 40 ans courent un risque à vie de développer une maladie coronarienne environ 40 %.

Les femmes d'origine africaines présentent un risque plus élevé.

Les patientes ménopausées précocement doivent être vigilantes à la santé de leur coeur.

L’âge moyen de la ménopause se situe autour de 51 ans. Toutefois, ce tournant de la vie féminine arrive beaucoup plus tôt pour certaines. Et, ce n’est pas sans conséquence sur leur santé. Une étude de Northwestern Medicine, révèle que les femmes qui rentrent naturellement en ménopause avant l’âge de 40 ans, ont 40 % plus de risque de développer une maladie coronarienne que les autres.

Ménopause précoce : un risque accru de maladie coronarienne de 40 %

Pour ces travaux présentés dans JAMA Cardiology, les chercheurs ont analysé les données de 10.036 Américaines ménopausées. Elles ont été suivies entre 1964 et 2018. Plus de 1.000 cas d’événements coronariens, dont des crises cardiaques mortelles et non-mortelles, sont survenus pendant cette période.

Les calculs ont montré que la ménopause précoce était associée à un risque accru de 41 % de maladie coronarienne chez les femmes afro-américaines et de 39 % chez les femmes de type caucasien. "Lorsque la ménopause survient avant l’âge de 40 ans, les femmes ont encore plus de la moitié de leur espérance de vie devant elles", souligne Dr Priya Freaney, auteure principale de l’étude. "Il est essentiel de comprendre leur risque cumulatif tout au long de leur vie de développer une maladie cardiaque liée à une obstruction".

L’analyse a aussi révélé que la ménopause précoce était trois fois plus fréquente chez les Afro-américaines (15,5 % contre 4,8 %).

Ménopause précoce : il faut prendre sa santé cardiaque en main

Dans leur communiqué, les auteurs soulignent que les causes de la ménopause précoce ne sont pas entièrement comprises et sont probablement multifactorielles. Ils citent comme possibilité, des facteurs génétiques, biologiques et environnementaux ou encore un âge plus précoce des premières règles, certains comportements liés à la santé (comme le tabagisme), l'obésité et les effets cumulatifs du stress chronique.

"On ignore également si la transition ménopausique elle-même crée un environnement vasculaire qui favorise les maladies, ou si les femmes qui connaissent une ménopause précoce présentent déjà un profil de risque sous-jacent qui les prédispose à la fois à une ménopause précoce et à une maladie cardiovasculaire", ajoutent les experts.

Toutefois, ils invitent les femmes qui vivent une ménopause précoce d’être particulièrement vigilantes à leur santé cardiaque et d’en parler aux professionnels de santé. "Dites-vous : je dois être bien plus proactive que ma voisine en ce qui concerne ma propre santé cardiaque. La grande majorité des maladies cardiaques sont évitables, mais il est essentiel que les gens sachent qu'ils sont à risque dès leur plus jeune âge, car une prévention efficace prend des décennies, conseille la Dr Priya Freaney. Dites à votre médecin : J’ai connu une ménopause précoce. Que pouvons-nous faire pour protéger mon cœur ?"