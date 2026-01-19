Elle entend pour la première fois après la reconstruction de son oreille

L'ESSENTIEL Furugh, 15 ans, est née sans oreille droite.

Les médecins lui en ont construit une en utilisant du cartilage prélevé sur ses côtes.

Un implant auditif, contrôlable avec une application, lui permet aussi d'entendre.

Furugh, une adolescente du Queens (USA) de 15 ans, est née sans oreille droite. Cette particularité est causée par une maladie congénitale appelée microtie. Mais les médecins de l’association Little Baby Face Foundation lui ont fabriqué une oreille qui lui permet d’entendre… et aussi de ressembler aux autres comme elle le désirait.

Une nouvelle oreille à base de cartilage de côtes

Au-delà des problèmes d'ouïe, avoir une oreille manquante n’était pas simple pour l’adolescente. "Je n'étais pas du tout confiante ou à l'aise. Je me suis juste sentie tellement exclue. Les gens autour de moi – personne n'avait ce problème à part moi", a confié la jeune fille à la chaîne Fox 5 New York. "Depuis que mon oreille a été opérée, je me sens plus confiante et plus sereine", poursuit-elle. "Je peux mieux entendre les gens maintenant. Je n'ai pas besoin de demander aux gens de se répéter."

Mais parvenir à ce résultat n’a pas été une simple affaire, elle a dû subir plusieurs opérations. "Nous avons récolté du cartilage des côtes de sa poitrine, l'avons sculpté en forme d'oreille et l'avons placé sur le côté de sa tête à travers de multiples chirurgies", confirme le Dr. Thomas Romo, fondateur de l’association et directeur de la chirurgie plastique et reconstructive faciale à l'hôpital Lenox Hill et à l'hôpital Manhattan Eye, Ear & Throat. "La dernière étape lui a permis de porter des lunettes”, ajoute-t-il.

La jeune fille a célébré sa nouvelle oreille en se faisant percer le lobe !

Un implant auditif lui permet également d’entendre

Mais cette opération n’avait pas qu’un but esthétique. L’équipe médicale a également implanté une aide auditive dans les os du crâne de Furugh afin qu’elle retrouve de l’audition du côté droit. L’appareil auditif peut être contrôlé par l’adolescente grâce à une application, installée sur son téléphone.

"Je suis vraiment reconnaissante envers le Dr. Romo et l’audioprothésiste Dr. Konan pour m'avoir donné cette opportunité d'en entendre plus", a ajouté Furugh. "Je suis vraiment reconnaissante."