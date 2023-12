Voici comment un piercing modifie le microbiome de la peau de votre oreille

L'ESSENTIEL Se faire percer les oreilles modifie le microbiome de la peau qui est autour.

Le microbiome qui se développe autour d'un nouveau piercing est similaire à celui que l'on trouve dans les zones humides comme le nez, les aisselles ou l'aine.

Le Staphylococcus epidermidis et le Cutibacterium acnes sont dans ce cas les deux micro-organismes les plus présents.

Que nous le voulions ou non, nous sommes tous recouverts de la tête aux pieds de billions de bactéries qui constituent le microbiome de la peau. On ne peut pas s'en débarrasser en se lavant, et c’est une bonne chose.

"Comme ceux de notre intestin, les micro-organismes de la peau jouent un rôle essentiel dans la protection contre les agents pathogènes envahissants et l'éducation de notre système immunitaire", explique un article paru en 2018 dans la Nature Reviews Microbiology. "Si ce microbiome est perturbé, une maladie de la peau, voire une pathologie systémique, peut en résulter", peut-on également lire.

Pourquoi étudier l'impact d'un piercing sur le microbiome de la peau de l'oreille ?

Il existe cependant une situation dans laquelle ces micro-organismes cutanés sont neutralisés, au moins localement : lorsque nous nous faisons faire un piercing. Le perceur commence en effet par stériliser la zone, ce qui permet de faire table rase du passé en terme de microflore et constitue donc une occasion parfaite d'étudier la façon dont le microbiome de la peau se construit.

"Les nouveaux habitats et communautés que les piercings produisent peuvent fournir des informations plus générales sur les réponses biologiques du corps humain aux perturbations environnementales, avec des implications à la fois pour l'écosystème et la santé humaine", précisent les chercheurs.

L'équipe a donc recueilli des données sur la peau de 28 volontaires s'étant fait percer les oreilles à l'aide d'écouvillons. Les prélèvements ont été faits avant et après le piercing (le premier après 12 heures, puis un jour plus tard, trois jours plus tard, une semaine plus tard et enfin deux semaines plus tard).

Quel est l'impact d'un piercing sur le microbiome de la peau de l'oreille ?

Les résultats ont été spectaculaires. "Bien que la stérilisation soit une perturbation environnementale majeure qui tue de nombreuses espèces résidentes, nous avons constaté qu'au fil du temps, le nouvel environnement du piercing favorisait une plus grande biodiversité et une plus grande complexité écologique", note l'équipe.

Par exemple, les chercheurs ont constaté que le microbiome qui se développait autour d'un nouveau piercing était similaire à celui que l'on trouve dans les zones humides comme le nez, les aisselles ou l'aine. La raison en est simple : l'humidité s'évapore plus difficilement autour d'un piercing, de sorte que les types de micro-organismes qui se développent dans des environnements plus humides peuvent y prospérer.

Deux d'entre eux en particulier se sont avérés dominer les microbiomes de la peau étudiés : le Staphylococcus epidermidis et le Cutibacterium acnes. "C. acnes et S. epidermidis sont des microbiomes cutanés qui aident à maintenir l'homéostasie de la peau" précisent les chercheurs.

"Le processus nécéssaire à l’élaboration d’un piercing - stérilisation de la peau, perçage de la peau et insertion d'un objet métallique - a un impact démontrable sur l’évolution du microbiome cutané ", concluent-ils.

Leur essai est publié dans la revue Proceedings of the Royal Society B.