Selon l'Académie américaine de pédiatrie

Tatouages, piercings : les ados devraient consulter un médecin avant

Face à la popularité des tatouages chez les adolescents, les pédiatres américains recommandent une consultation chez le médecin avant de passer à l’acte.

Les années 2010 sont l’ère du tatouage. Ils sont omniprésents dans la rue, dans les médias, et jusque sur la peau des adolescents. Outre-Atlantique, près d’un ado sur trois serait déjà tatoué, d’après un sondage Harris réalisé en 2016.

Interactions sociales, risques infectieux et toxiques, risques psychologiques… Les tatouages, piercings et scarifications artistiques ne sont pas des actes anodins, rappellent les pédiatres américains.



L’Académie américaine de pédiatrie (AAP) publie ainsi le premier rapport sur le sujet. Elle y fait l’inventaire des pratiques et des techniques employées, et des risques qui y sont associés. « Il est important que les jeunes envisagent consciencieusement les conséquences et les risques associés aux modifications du corps », estiment les pédiatres américains. Ils recommandent que cette réflexion se fasse auprès d’un médecin.

Stigmatisation

« Le tatouage est bien mieux accepté qu’il y a 15 ou 20 ans, explique le Dr Cora Breuner, du comité de l’AAP sur l’adolescence. Mais lorsque je conseille les adolescents, je leur conseille de mener leurs propres recherches, et de réfléchir sérieusement à la raison qui les amène à souhaiter un tatouage, et à la partie du corps sur laquelle ils souhaitent le réaliser ».

La pédiatre s’inquiète en effet des conséquences sur l’avenir, notamment professionnel, des jeunes tatoués. Le rapport de l’AAP fait en effet état d’un sondage effectué en 2014 sur 2 700 personnes, dont plus des trois quarts estiment que leur tatouage ou piercing avait eu un impact négatif dans leurs recherches d’emploi.