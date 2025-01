Une petite fille abritait des centaines de tiques dans son oreille

L'ESSENTIEL En Malaisie, une fillette souffrait de douleurs auriculaires pendant plusieurs semaines.

Après que celles-ci se soient propagées, des médecins ont découvert des centaines de tiques dans son oreille qui ont été rapidement retirées.

Sa mère pense que cela pourrait être dû au fait que sa fille aime jouer avec des chats errants.

En Malaisie, Hayfa Nasir, une petite fille, se plaignait depuis des semaines d'avoir mal à l’oreille. D’après The Mirror, sa mère, Aqila, n'a rien remarqué d'anormal après avoir vérifié l'orifice à l'aide d'une torche. Cette dernière a supposé qu'il s’agissait d'un bouton. Ce n’est que le lendemain matin qu’elle a commencé à s’inquiéter, car la douleur de l’enfant s'est propagée jusqu’à son cou et que la fillette était léthargique. Après avoir de nouveau jeté un coup d’œil à son oreille, la maman aperçoit de minuscules points noirs. Ni une, ni deux, les parents l’emmènent chez le médecin.

Des centaines de petites tiques logées dans l’oreille d’une petite fille

Lors de la consultation, le praticien place une caméra à l'intérieur de son oreille et découvre des centaines de petites tiques. Pour rappel, la tique est un acarien parasite visible à l’œil nu qui vit dans les forêts, hautes herbes ou espaces verts. Cette dernière se nourrit de sang animal ou humain. Chez l’Homme, "elle cherche alors les endroits chauds et humides du corps humain, là où la peau est la plus fine : pli des genoux, aine, aisselles, organes génitaux, cuir chevelu, etc", selon l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. Problème : en nous mordant, cet insecte peut transmettre des pathologies, telles que la maladie de Lyme ou l'encéphalite à tiques.

La maladie de Lyme, causée par une bactérie du genre Borrelia burgdorferi sensu lato, se manifeste initialement par une éruption cutanée caractérisée par un cercle rouge de quelques centimètres autour de la morsure de tique. Si cette affection n’est pas prise en charge à temps ou n’est pas traitée, elle peut toucher plusieurs systèmes et organes (douleurs articulaires durables, paralysie partielle des membres, problèmes gastro-intestinaux…). En ce qui concerne l'encéphalite à tiques, il s’agit d’une infection qui affecte le système nerveux central et peut entraîner des séquelles neurologiques pendant plusieurs années dans 40 % des cas, d’après Santé publique France. Elle se traduit par de la fièvre, des maux de tête et des frissons, puis par un état d'abattement profond ou d’agitation, de la somnolence, des délires, des troubles du tonus des muscles ou des pertes d’équilibre.

Invasion de tiques : un contact avec des chats errants en cause ?

Après cette surprenante découverte, les professionnels de santé malaisiens ont retiré les tiques le plus vite possible, avertissant que si cela n’était pas fait rapidement, l'oreille pourrait s'infecter. Ainsi, la petite fille a été opérée et son oreille a été soigneusement nettoyée pour éliminer les œufs laissés par le parasite. Peu de temps après l’intervention, Hayfa a pu rentrer chez elle et a reçu des analgésiques à prendre pendant plusieurs jours. Selon les informations du quotidien britannique, personne ne sait comment les tiques sont arrivées jusqu’à son oreille. Aqila pense que cela pourrait être dû au fait que son enfant aime jouer avec des chats errants.