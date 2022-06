Tiques : plus de 14 % de la population mondiale a eu la maladie de Lyme

L'ESSENTIEL La maladie de Lyme est répandue dans le monde entier d’après une étude.

Transmise par les tiques, elle est la maladie vectorielle la plus répandue dans tout l’hémisphère nord.

Avec le changement climatique, les fortes chaleurs précoces, les étés plus secs et plus longs, les tiques sont particulièrement actives et le nombre de maladies transmises par ces acariens parasites explosent.

20% d’infection

En effet, la prévalence des maladies transmises par les tiques ont doublé au cours des 12 dernières années, et c’est en Europe, qui présente le taux d’infection le plus élevé avec 20 %, que la prudence doit être particulièrement de mise, d’après une méta-analyse qui compile les études sur le sujet, publiée mardi dans la revue BMJ Global Health.

Mais la maladie de Lyme est très répandue dans le monde entier : les chercheurs ont identifié 137 études éligibles – sur 4.196 possibles – et ont regroupé les données de 89 d’entre elles. Chez 14,5 % des quelque 160.000 participants au total, des anticorps dirigés contre la bactérie Borrelia burgdorferi (Bb) - qui provoque la maladie de Lyme appelée également borréliose de Lyme, ont été trouvés dans le sang. "Il s’agit de l’examen systématique le plus complet et le plus à jour de la séro-prévalence mondiale de Bb", indique l’étude.

Après l’Europe centrale, les régions avec les taux d’anticorps les plus élevés sont l’Asie de l’Est, avec 15,9 %, l’Europe de l’Ouest, avec 13,5 % et l’Europe de l’Est avec 10,4 %.

Rarement mortelle

La maladie de Lyme est rarement mortelle, mais les personnes mordues par une tique infectée ont souvent une éruption cutanée et souffrent de symptômes pseudo-grippaux, notamment des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, des nausées et des vomissements. Dans les 30 jours qui suivent une piqûre peut apparaître un érythème migrant, sous la forme d’une plaque rouge et arrondie qui s’étend en cercle autour de la zone piquée puis disparaît en quelques semaines à quelques mois, d’après le Ministère de la Santé et de la Prévention : “L’évolution est très favorable lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée précocement. Un traitement antibiotique de deux semaines est recommandé. En l’absence de traitement, peuvent survenir des troubles articulaires, neurologiques ou cutanés”.

Selon l’étude, les agriculteurs et autres travailleurs qui interagissent régulièrement avec des animaux hôtes comme les chiens et les moutons sont les plus à risque d’être piqués par une tique infectée. On ne peut donc pas avoir la maladie par contact avec un animal à poils ou à plumes infecté, ni par contact avec une personne malade.