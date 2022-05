Maladie de lyme : 5 lieux où vous risquez de vous faire mordre par des tiques

L'ESSENTIEL Les zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains sont propices à la morsure de tiques

Depuis 2017, plus de 18000 signalements de morsures de tiques ont été recensés en France

Prudence si vous profitez du beau temps dans la nature! Répandues partout en France, les tiques sont particulièrement actives lorsqu’il fait chaud - du printemps à l’automne. Si des recommandations existent §se couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs et s’inspecter particulièrement le corps), il y a des lieux où la vigilance est particulièrement de mise. En effet, les tiques vivent dans des zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains … autant d’endroits où il faut prendre ses précautions.

Lieux à risque

Concernant les lieux à risque: 48% des personnes ayant signalé une morsure se sont fait piquer dans la forêt. Ainsi, il est préférable de rester sur les sentiers et éviter les hautes herbes. De la même façon, elles se multiplient dans les zones humides comme les lacs, les étangs et les mares… les points d’eaux sont donc des zones où il est recommandé de bien se couvrir.

Viennent ensuite les prairies: avec leur herbe haute et dense, elles sont propices aux tiques qui adorent s’accrocher sur les animaux de bétail ou les rongeurs, avant d'atterrir sur nous. Enfin, les tiques sont très présentes dans les parcs et les jardins: 29% des personnes ayant été mordues déclarent s'être fait piquer dans un espace vert de zone urbaine.

Une récente étude a montré que les tiques aiment également les plages puisqu’elles s’installent dans les herbes et les buissons côtiers.

Maladie infectieuse grave

Comme l’indique le Ministère de la Santé, la maladie de Lyme, ou borréliose Lyme, est transmise lors d’une piqûre de tique infectée par une bactérie de la famille des spirochètes. C’est une maladie infectieuse grave qui touche le système nerveux et qui est souvent sans symptôme mais peut dans certains cas entrainer une maladie parfois invalidante (douleurs articulaires durables, paralysie partielle des membres…). La maladie de Lyme n’est pas contagieuse.

Extraire la tique

Après une morsure de tique, il est important d’extraire le ou les tiques le plus vite possible avec un tire-tique vendu en pharmacie. En effet, si la tique est porteuse de la bactérie Borrelia, le risque de transmission de cette bactérie, responsable de la maladie de Lyme, augmente avec la durée d'attachement de la tique à la peau.

Après une promenade, pensez à inspecter le plus rapidement possible tout votre corps. L'examen doit être minutieux car les tiques sont de petite taille (1 à 3 mm). Regardez bien tout le corps et notamment les zones où la peau est fine car les morsures de tiques y sont plus fréquentes et parfois plus difficiles à voir, comme les aisselles, les plis du genou, les organes génitaux, le nombril, les conduits auditifs, le cou, le cuir chevelu..

Plaque rouge et arrondie

Dans les 30 jours qui suivent une piqûre peut apparaître un érythème migrant sous la forme d’une plaque rouge et arrondie, qui s’étend en cercle autour de la zone piquée puis disparaît en quelques semaines à quelques mois. L’évolution est très favorable lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée précocement. Un traitement antibiotique de deux semaines est recommandé. En l’absence de traitement, peuvent survenir des troubles articulaires, neurologiques ou cutanés.