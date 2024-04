Tiques : comment éviter les morsures ?

L'ESSENTIEL Les tiques sont les plus actives entre le début du printemps et la fin de l'automne. Elles aiment les zones boisées et humides.

Plusieurs gestes permettent d'éviter leur morsure pendant les sorties en nature.

La tique peut transmettre plusieurs maladies dont celles de Lyme, l’encéphalite à tiques ou encore les rickettsioses.

Le printemps est l’une des périodes les plus actives pour les tiques, augmentant au passage les risques de morsures pour les amoureux des espaces verts, des balades en forêt ou encore du jardinage. Heureusement, plusieurs bons gestes permettent de se protéger de cet acarien, vecteur de plusieurs maladies comme la borréliose de Lyme, l’encéphalite à tiques ou encore les rickettsioses.

Tiques : les bons gestes à avoir lors des sorties en nature

En France, la période où l’on recense le plus grand nombre de morsures de tiques se situe entre le début du printemps et la fin de l'automne. Ces gros acariens vivent dans les zones boisées et humides, mais ils prolifèrent aussi dans les prairies ainsi que les jardins publics ou privés où les broussailles sont importantes. Ainsi, l’un des premiers gestes pour réduire les risques de contamination est de privilégier les sentiers bien entretenus et de marcher bien au milieu pour éviter les hautes herbes ou encore les feuilles mortes.

Lors des promenades dans les zones à risque, il est recommandé de couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs. Il est aussi conseillé d’utiliser un répulsif en respectant le mode d’emploi (notamment pour les enfants, les femmes enceintes…). "Se protéger la tête est également important, car la détection des tiques sur le cuir chevelu s'avère compliquée", précise l’Office Nationale des Forêts sur son site.

De plus, il est préférable de ne pas s'asseoir par terre pendant la promenade. Si vous avez prévu un pique-nique, pensez à utiliser une couverture claire étendue sur le sol.

"Après une sortie nature, inspectez minutieusement votre corps, notamment les aisselles, les plis de peau, le cuir chevelu, le derrière des oreilles et le cou. Si vous repérez une tique, retirez-la rapidement avec un tire-tique, détruisez-la et désinfectez la piqûre. Il faudra surveiller la zone pendant six semaines", ajoute l’ONF.

Tiques : comment bien inspecter votre corps ?

Plus une tique est retirée rapidement, moins les risques de contamination sont élevés. C’est pourquoi il est important d'examiner son corps rapidement après une promenade en forêt ou un espace vert à risque. Pour mémoire, les tiques sont de petite taille (1 à 3 mm pour les nymphes et 3 à 4,5 mm pour les adultes), il faut donc être particulièrement attentif et minutieux lors de l'inspection. “Regardez bien tout le corps et notamment les zones où la peau est fine, car les piqûres de tiques y sont plus fréquentes et parfois plus difficiles à voir”, prévient l’Assurance Maladie sur son site. Pensez ainsi à vérifier :

les aisselles ;

les plis du genou ;

les organes génitaux ;

le nombril ;

les conduits auditifs ;

le cou ;

le cuir chevelu.

Il faut aussi soigneusement inspecter vos enfants et les animaux de compagnie qui ont partagé votre balade. Par ailleurs, il est recommandé de conduire un deuxième examen le lendemain puisque les tiques gorgées de sang sont plus visibles.