La vaccination contre le VRS pourrait protéger de l’asthme infantile

L'ESSENTIEL Une infection par le VRS dans les premiers mois de vie augmente le risque d'asthme chez l'enfant.

Ce risque est renforcé en cas d'antécédents familiaux d'allergie.

La prévention du VRS pourrait donc être une stratégie majeure de santé publique.

Et si l'asthme de votre enfant prenait racine dans ses premiers mois de vie ? Une nouvelle étude européenne met en lumière le rôle décisif du virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de nombreuses hospitalisations chez les nourrissons en hiver, dans le développement de l'asthme infantile, surtout chez les bébés génétiquement prédisposés.

Le VRS est un virus courant et très contagieux, qui se transmet par voie aérienne (toux, éternuements...), par contact direct avec une personne infectée, ou encore par contact indirect avec des objets ou des surfaces infectés (jouet, téléphone, mouchoir...). Il infecte les voies respiratoires supérieures (nez et gorge) mais peut aussi toucher les poumons. Si les symptômes sont le plus souvent légers chez les grands enfants et les adultes, le VRS peut provoquer, chez les moins de deux ans, des infections respiratoires graves, à commencer par la bronchiolite.

Un système immunitaire orienté vers l’asthme

D’après cette nouvelle étude publiée dans la revue Science Immunology, une infection par le VRS dans les premiers mois de vie augmente significativement le risque de développer de l'asthme durant l'enfance. Et ce risque est encore amplifié chez les enfants dont la famille présente des antécédents d'allergies ou d'asthme.

Pour arriver à ces résultats, les scientifiques belges et danois ont croisé des données de registres de santé danois portant sur des milliers d'enfants avec des expériences en laboratoire. Ils ont ainsi montré que l'infection précoce par le VRS entraîne une réaction exagérée du système immunitaire aux allergènes courants comme les acariens.

Chez les nourrissons génétiquement prédisposés, cette sensibilité est accentuée par des anticorps transmis par les parents. Comme le souligne le Pr Bart Lambrecht, un des auteurs de l’étude, dans un communiqué : "Nous avons découvert que l'infection par le VRS et le risque héréditaire d'allergie interagissent de façon spécifique pour orienter le système immunitaire vers l'asthme. La bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être prévenu."

Prévenir le VRS pour prévenir l'asthme

Ces résultats, qui confirment une étude du Lancet de 2023, sont porteurs d'espoir : dans des modèles expérimentaux, la protection des nouveau-nés contre le VRS a empêché les dérèglements immunitaires pouvant mener à l'asthme. D'où l'intérêt croissant, selon les chercheurs, pour la vaccination des mères au troisième trimestre de grossesse et l'immunisation passive des nouveau-nés via des anticorps de longue durée.

"Ce n'est pas qu'une découverte en laboratoire. C'est un message qui devrait aider les parents à choisir la prévention du VRS en toute confiance", affirme la Pre Hamida Hammad, co-autrice. "Si prévenir l'infection par le VRS permet aussi de réduire le risque d'asthme, les bénéfices pour les familles et les systèmes de santé pourraient être considérables", conclut le Pr Lambrecht.