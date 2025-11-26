Etre un chanteur célèbre est aussi dangereux pour la santé qu'être fumeur !

L'ESSENTIEL Les chanteurs célèbres vivent 4 ans de moins que les homologues moins connus.

La célébrité est un facteur de risque de décès similaire au tabac.

Selon les chercheurs, le stress psychosocial qui accompagne la célébrité pourrait expliquer le lien mis en lumière.

La célébrité serait aussi mauvaise pour la santé que le tabac, selon une nouvelle étude parue dans la revue Journal of Epidemiology & Community Health. Les chercheurs ont découvert qu’être une star de la chanson était un facteur de risque de décès précoce, comparable au fait d’être un fumeur occasionnel ! Les chanteurs en tête des charts meurent en moyenne quatre ans plus tôt que leurs confrères qui n’ont pas percé.

En groupe ou solo, les stars meurent plus tôt

Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Janis Joplin, Michael Jackson, Ozzy Osbourne, Whitney Houston… la mort semble avoir tendance à frapper les chanteurs célèbres bien plus tôt que le grand public. Pour déterminer si ces décès plus précoces sont liés aux modes de vie des musiciens ou à la célébrité en elle-même, des chercheurs ont comparé rétrospectivement les risques de décès de 648 chanteurs européens ou américains nés entre 1910 et 1975. La moitié avait atteint le statut de star et l'autre moitié non.

Chacun des 324 artistes renommés a été apparié, selon l'année de naissance, le sexe, la nationalité, l'origine ethnique, le genre musical et le statut de chanteur solo/principal dans un groupe, avec des pairs moins connus. Plus de 8 sur 10 étaient des hommes et 65 % faisaient du rock.

En analysant l’ensemble des données, l’équipe a remarqué que les chanteurs célèbres vivaient jusqu'à 75 ans tandis que leurs confrères n’ayant pas rencontré de succès populaire atteignaient l'âge de 79 ans.

Faire partie d’un groupe célèbre semble protéger un peu. Les chanteurs de ces formations affichaient un risque de décès inférieur de 26 % par rapport à ceux ayant atteint le Top 50 en solo. Toutefois, cela ne fait pas tout. Ils étaient 33 % plus susceptibles de mourir plus tôt que leurs homologues de groupes moins connus.

Face à ces chiffres, pas de doute pour les chercheurs : les années perdues sont liées à la célébrité et non à l’univers de la musique. "Ensemble, les analyses indiquent qu’un risque accru apparaît spécifiquement après l’acquisition de la célébrité. Ce qui souligne le rôle potentiel de la célébrité comme point de bascule temporel pour les risques sanitaires, y compris la mortalité. Au-delà des explications professionnelles, nos résultats suggèrent que la célébrité accroît la vulnérabilité au sein d’un groupe déjà à risque", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Selon l’étude, le risque accru associé à la célébrité est loin d'être anodin. Les chercheurs ont calculé qu’il est comparable à d'autres risques sanitaires connus, tels que le tabagisme occasionnel, qui est lui-même lié à un risque accru de décès de 34 %.

Le stress de la célébrité n’est pas compensé par la sécurité financière

Les scientifiques précisent dans leur article que leur étude est uniquement observationnelle. En l’état de leurs travaux actuels, il n’est pas possible d'établir une relation de cause à effet entre la célébrité et le décès précoce. Toutefois, ils ont avancé une hypothèse pouvant expliquer l’association qu’ils ont mise en lumière. Les 4 années de vie perdues en moyenne pourraient être liées au "stress psychosocial unique qui accompagne la célébrité, comme l'intense surveillance publique, la pression de la performance et la perte de vie privée", suggèrent-ils.

"Ces facteurs de stress peuvent alimenter la détresse psychologique et les comportements d’adaptation néfastes, faisant de la célébrité un fardeau chronique qui amplifie les risques professionnels existants", précisent les experts. "La célébrité semble si néfaste qu’elle surpasse tous les avantages potentiels liés à un statut socio-économique élevé (sécurité financière). Une fois de plus, cela souligne la vulnérabilité accrue des personnes célèbres. Ce qui suggère la nécessité d’une protection et d’un soutien ciblés pour cette population."