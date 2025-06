Atteint de Parkinson, le chanteur du groupe a-ha dit être traité par stimulation cérébrale

L'ESSENTIEL Morten Harket, chanteur du groupe a-ha, révèle être atteint de la maladie de Parkinson.

Il a subi deux opérations de stimulation cérébrale profonde en 2024 pour atténuer les symptômes.

Pour l’instant, il ne se sent pas capable de chanter mais assure travailler sur de nouveaux titres.

“Ce n'est pas le genre de nouvelle que l'on a envie d'annoncer au monde, mais la voici : Morten est atteint de la maladie de Parkinson”, révèle un communiqué de presse, publié sur le site du groupe a-ha, dont Morten Harket est le chanteur. Une citation de l’intéressé suit, pour rassurer ses fans : “Je n'ai aucun problème à accepter le diagnostic”.

Deux opérations de stimulation cérébrale profonde en 2024

“Une partie de moi voulait le révéler, poursuit Morten Harket. (...) C'est mon besoin de calme et de tranquillité pour travailler qui m'en a empêché”. Jusqu’à présent, l’état de santé du chanteur était connu de ses proches et personne d’autre. S’il n’indique pas explicitement la date du diagnostic, il dit avoir subi deux interventions chirurgicales de stimulation cérébrale profonde (SCP) en juin et en décembre 2024.

La SCP, aussi appelée neurostimulation, est une technique chirurgicale qui consiste à implanter deux électrodes dans le cerveau, de façon permanente, pour en stimuler certaines zones. Selon le Vidal, 5 à 10 % des patients atteints de la maladie de Parkinson utilisent cette méthode réservée aux cas difficiles à traiter avec les médicaments antiparkisoniens.

“Je fais de mon mieux pour éviter que tout mon organisme ne décline, explique l'interprète du tube "Take On Me". C'est un exercice difficile d'équilibre entre la prise du médicament et la gestion de ses effets secondaires. Il y a tant de choses à prendre en compte lorsqu'on essaie d'imiter la maîtrise du corps face à chaque mouvement complexe, aux interactions sociales et aux invitations, ou à la vie quotidienne”.

Pas de traitement curatif contre Parkinson

Pour l’instant, il n’existe pas de traitement curatif contre cette pathologie neurodégénérative progressive. Elle se caractérise par la destruction des neurones à dopamine et par l’accumulation d’amas protéiques toxiques pour les cellules nerveuses. Les personnes qui en sont atteintes souffrent de trois principaux symptômes moteurs : l’akinésie (lenteur dans la mise en œuvre et la coordination de ses mouvements), l’hypertonie (rigidité anormale des muscles) et les tremblements, qui concernent surtout les mains et les bras. Les médicaments proposés visent à rétablir une concentration normale de dopamine dans le cerveau pour contrôler les symptômes et améliorer la qualité de vie du patient.

La maladie de Parkinson impacte sa voix

“Le fait que, les bons jours, Morten ne présente quasiment pas de signe des symptômes physiques les plus courants de la maladie de Parkinson ne signifie pas pour autant qu'il va bien, souligne Jan Omdahl, journaliste auteur du communiqué. Pendant notre week-end ensemble, j'ai été témoin d'un effort constant pour équilibrer médicaments, signaux des électrodes cérébrales, sommeil, glycémie et état d'esprit”.

En moyenne, environ un malade sur deux est diagnostiqué à 58 ans, c’est-à-dire encore en âge d’exercer une activité, selon le ministère de la Santé. À 65 ans, Morten Harket se pose lui aussi des questions sur sa carrière : “Mes problèmes de voix sont l'une des nombreuses raisons d'incertitude quant à mon avenir créatif. Vous me voyez [en s’adressant au journaliste] au pire de ma forme en ce moment”. Et d’ajouter “je ne me sens pas d'attaque pour chanter, c'est un signe. (...) La question est de savoir si je peux m'exprimer avec ma voix. Pour l'instant, c'est hors de question. Mais je ne sais pas si j'y parviendrai un jour”. Le chanteur indique travailler sur de nouveaux titres et de vouloir continuer tant que son état de santé lui permettra.

Comme Morten Harket, 272.500 sont atteintes de la maladie de Parkinson en France. Chaque année, 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués.