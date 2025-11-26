Des médecins français ont opéré un patient chinois à 10.000 km de distance

L'ESSENTIEL Des médecins bordelais ont effectué la première réparation de la valve mitrale transcontinentale à l'aide d'un robot télépiloté à distance.

Leur patient se trouvait à Xiamen en Chine.

L'opération a été un succès. Le patient est rentré chez lui quelques jours après.

Il s’agit d’une première mondiale. Le Professeur Thomas Modine, chirurgien cardiaque, et le Docteur Lionel Leroux, cardiologue interventionnel, de CHU de Bordeaux ont réalisé le 23 novembre 2025 la première intervention cardiaque robotisée à distance au monde.

Leur patient, un homme de 73 ans, se trouvait à Xiamen en Chine, soit à plus de 10.000 km d'eux.

Opération cardiaque en Chine grâce à un robot : une intervention de 10 min

Fruit d’une coopération entre le CHU de Bordeaux et le Xiamen Cardiovascular Hospital de l'Université de Xiamen, l’intervention consistait à poser un dispositif MitraClip. Il s'agit d’une petite pince fixée au niveau de la valve mitrale pour traiter l'insuffisance mitrale.

L’équipe chinoise a assuré la première partie de l'opération dont la pose du cathéter qui permet le passage du dispositif guidé par le robot. Les deux médecins français, spécialistes de l’installation du Mitraclip ont ensuite pris les commandes grâce à la console de pilotage et au robot de cathétérisme télépiloté de l'entreprise Robogenix. Ces derniers ont été mis au point par le Professeur Wang Yan de l'Université de Xiamen.

Avec ces outils, les chirurgiens français ont assuré le positionnement du clip au millimètre près. Une fois, le dispositif en place, leurs confrères chinois ont finalisé l'intervention, retirant notamment le système de délivrance. "L'intervention, qui n'a nécessité que 10 minutes de navigation robotique par l'équipe bordelaise, a permis d'éliminer totalement la fuite mitrale. Le patient s'est rétabli rapidement et a pu regagner son domicile quelques jours plus tard", précise le CHU de Bordeaux dans son communiqué.

"Pendant la procédure, on échangeait entre praticiens comme si on était dans la même pièce, la distance a disparu, a confié le docteur Lionel Leroux, cardiologue interventionnel au CHU de Bordeaux à nos confrères de 20 minutes. Ce n’est qu’à la fin qu’on se rappelle que le malade est à 10.000 km."

Des robots de la télémédecine pour gommer les inégalités de soins

Cette première mondiale marque une avancée de taille dans la télémédecine cardiaque. Pour les professionnels de santé au cœur de l'événement, cette pratique pourrait être une réponse aux déserts médicaux et aux inégalités d’accès au soin.

"C'est une promesse sociétale : le même niveau de traitement, quel que soit son territoire", confie Thomas Modine lors d’une interview accordée à France 3 Nouvelle-Aquitaine. "On ne peut pas ouvrir des établissements tels que le CHU de Bordeaux partout, mais on peut envoyer des robots un peu partout en France, ou dans le monde".

"Notre objectif est de rendre ces technologies accessibles pour réduire les inégalités d'accès aux soins cardiaques à travers le monde", indique de son côté le Professeur Wang Yan qui a inventé le robot.

Les équipes franco-chinoises prévoient de renouveler ce type d’opération entre Bordeaux et Xiamen, mais aussi d'étendre la collaboration à d'autres sites en Europe et aux États-Unis.