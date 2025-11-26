Décès d’un enfant après une crise d’asthme : que faire en cas d’épisode aigu ?

L'ESSENTIEL Dans une école maternelle de Poissy, un garçon de 3 ans est décédé d’un arrêt cardiaque.

Celui-ci résulte d’une violente crise d’asthme, qui a entraîné un malaise.

En cas de crise aigüe, il faut aider l'enfant à se détendre et en cas de perte de connaissance appeler les services d'urgence, le 15 ou le 112.

Le lundi 24 novembre, un drame est survenu à Poissy dans les Yvelines. Dans une école maternelle, un enfant de 3 ans est mort d’un arrêt cardiaque, survenu après une violente crise d’asthme. Selon Le Parisien, le garçon a fait un malaise pendant un cours de motricité. Rapidement, les secours sont arrivés sur les lieux, mais le jeune n’a pas pu être réanimé. "Le décès a été prononcé peu après 11 heures." Sur place, la maire (LR) de Poissy, Sandrine Dos Santos, a déclaré : "C’est avec une profonde tristesse et une immense émotion que nous avons appris le décès de ce très jeune Pisciacais. Dans ce terrible moment, nos pensées accompagnent en premier lieu la famille et les proches de l’enfant, qui peuvent compter sur le soutien entier de la collectivité." Face à cet incident, une cellule d’urgence médico-psychologique a immédiatement été mise en place au sein de la maternelle afin de prendre en charge les jeunes élèves et les membres de l’équipe éducative.

Un projet d’accueil personnalisé pour les enfants asthmatiques

Pour rappel, l’asthme est une maladie chronique caractérisée par une inflammation chronique des bronches. Elle se manifeste par un essoufflement, de la toux, des sifflements et une sensation d'oppression thoracique ainsi qu’une limitation des débits respiratoires. Ces symptômes temporaires et soudains sont regroupés sous le terme de crise d'asthme, qui est causée par des facteurs environnementaux (pollution) et comportementaux (stress), mais aussi liée à une activité physique, à une infection passagère (rhume, sinusite, bronchite) ou à la prise de certains médicaments.

Selon l’Assurance Maladie, si un enfant souffre d’asthme, il est indispensable d’établir avec l’école un projet d’accueil personnalisé (PAI). "Il s’agit d’une convention écrite qui facilite la scolarité de votre enfant en précisant les adaptations à apporter pendant son temps de présence dans l'établissement." Ce document, rédigé à partir des données transmises par le médecin qui soigne l’enfant, indique, les régimes alimentaires à appliquer si nécessaire, les aménagements d'horaires, les dispenses d’activités incompatibles avec la santé de l'enfant et les activités de substitution proposées ainsi que l’utilisation des médicaments, en particulier en cas de crise d'asthme, et les gestes en cas d’urgence. Le PAI "est élaboré à la demande de la famille, lors d’une réunion de concertation réunissant : les parents, le directeur de la structure, le médecin scolaire."

Crise d’asthme : comment réagir ?

En cas de symptômes aigus d’asthme ou de crise, il convient de faire asseoir l’enfant et desserrer ses vêtements. Ensuite, on l’encourage à se détendre et à respirer lentement. L’Assurance Maladie conseille de lui administrer son traitement. "Répétez si besoin l’inhalation, selon les conseils du médecin." Dans les prochaines minutes et heures, il faut le surveiller en prêtant attention aux signes d’alarme (la poitrine ou les côtes s’enfoncent à chaque respiration, un bleuissement des lèvres et des ongles, une dilatation des narines, des difficultés à parler ou à marcher, une confusion ou une perte de connaissance.) "Il est alors important de composer le numéro d’urgence : 15 ou 112. Emmenez votre enfant chez le médecin si : la crise d'asthme ne passe pas sous le traitement habituel ; il doit prendre son traitement à répétition, toutes les quatre heures."