Asthme : les effets des traitements visibles en temps réel

L'ESSENTIEL Une nouvelle méthode d'IRM permet de voir comment l'air entre et sort des poumons avec précision et en temps réel.

Cela permet d'évaluer plus facilement les effets du traitement sur la fonction pulmonaire des patients.

Cette nouvelle méthode peut aussi être utile pour les patients ayant eu une greffe des poumons. Elle permet en effet de repérer les signes précoces de rejet.

Des chercheurs de l'Université de Newcastle ont fait une découverte qui va grandement améliorer la prise en charge des personnes ayant des troubles respiratoires comme l’asthme ou la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ainsi que des patients ayant eu une greffe de poumon.

Ils ont mis au point une nouvelle méthode d’IRM qui permet de voir comment l'air entre et sort des poumons lorsque les gens respirent, et donc d’évaluer en temps réel et avec précision leur fonction pulmonaire. Leur découverte a été présentée dans deux revues scientifiques.

Asthme : un gaz permet de vérifier l’efficacité du traitement en temps réel

Dans un article publié dans la revue Radiology, les scientifiques britanniques révèlent avoir mis en évidence qu’un gaz appelé perfluoropropane est visible lors des IRM des poumons, et améliore la qualité des examens. En effet, cette substance, qui peut être respirée en toute sécurité par les patients, permet de voir avec précision la circulation de l’air dans le système pulmonaire.

"Nos scanners montrent les zones de ventilation inégale chez les patients atteints d'une maladie pulmonaire et nous révèlent quelles parties des poumons s'améliorent grâce au traitement. Par exemple, lorsque nous examinons un patient pendant qu'il prend ses médicaments contre l'asthme, nous pouvons voir quelles zones de ses poumons parviennent le mieux à faire entrer et sortir l'air à chaque respiration", explique le professeur Pete Thelwall qui a dirigé la recherche dans un communiqué.

Pour les chercheurs, savoir avec précision quelle partie de l'organe est bien ventilée et laquelle ne l’est pas, va améliorer la prise en charge des malades asthmatiques et l’évaluation de l’efficacité de leurs traitements. Ils ajoutent que cette nouvelle méthode d'imagerie sera aussi "précieuse dans les essais cliniques de nouveaux médicaments de la maladie pulmonaire".

Poumon : une méthode d’IRM aussi utile pour les patients greffés

Cette nouvelle méthode d’IRM n’est pas uniquement utile pour le suivi de patients atteints d’asthme ou d'une BPCO. Une seconde étude publiée dans JHLT Open, montre qu’elle peut aussi être intéressante pour les patients ayant eu une greffe des poumons.

Les chercheurs indiquent que la sensibilité de la mesure offerte par cette technique peut aider les médecins à repérer les changements précoces de la fonction pulmonaire chez les patients greffés. Ce qui leur permet d'identifier précocement les problèmes respiratoires ou signes de rejets.

"Nous espérons que ce nouveau type de scanner nous permettra de voir les changements dans les poumons transplantés plus tôt et avant que des signes de dommages ne soient présents dans les tests de soufflage habituels. Cela permettrait de commencer tout traitement plus tôt et aiderait à protéger les poumons transplantés contre d'autres dommages", explique le co-auteur de l'étude, le professeur Andrew Fisher.