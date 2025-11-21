Grossesse : près de la moitié des femmes prennent trop de poids

L'ESSENTIEL Un tiers des femmes suivent les recommandations en ce qui concerne la prise de poids pendant la grossesse.

23 % d'entre elles prennent trop peu de poids, et 45 % dépassent les seuils conseillés.

Cela peut avoir des conséquences sur la santé de l'enfant et de la mère à l'accouchement.

La prise de poids pendant la grossesse varie selon chaque femme. Mais il existe des seuils de référence : ils assurent ainsi un bon état de santé pour la mère et l’enfant. Selon une étude parue dans The BMJ, dans deux tiers des cas, la prise de poids pendant la grossesse dépasse ou est inférieure aux recommandations. Cela peut entraîner différentes complications.

Une prise de poids insuffisante ou trop importante pendant la grossesse

Ces chiffres ont été obtenus dans le cadre d’une revue systématique réalisée à partir des données de 1,6 million de femmes, issues de six régions du monde. Les chercheurs ont étudié le gain de poids gestationnel, aussi appelé GPG. Environ la moitié (53 %) des participantes à l'étude avait un IMC considéré "sain" avant la grossesse. Pour les autres, il était soit inférieur (6 %), supérieur (19 %) ou très supérieur à leur poids santé, ce qui indiquait une obésité (22 %).

Pour analyser la prise de poids au cours de la grossesse, les scientifiques ont comparé ce poids avant grossesse à celui au moment de l’accouchement ou lors de la dernière visite pré-natale avec un professionnel de santé. "Seulement un tiers (32 %) des femmes avaient un GPG dans les plages recommandées, avec 23 % prenant moins et 45 % plus que les valeurs recommandées", concluent les auteurs.

Grossesse : quels sont les risques en cas de prise de poids insuffisante ou trop importante ?

Les chercheurs soulignent qu’un poids inférieur à celui recommandé pendant la grossesse est associé à un risque plus élevé d'accouchement prématuré, de naissance d’un bébé petit par rapport à l'âge gestationnel, de faible poids à la naissance et de détresse respiratoire.

Lorsque le poids dépasse les seuils de recommandation, cela augmente le risque d'un poids plus élevé à la naissance, d’accouchement par césarienne, de troubles hypertensifs de la grossesse, d’un nourrisson de grande taille pour l'âge gestationnel (macrosomie) et d’admission dans une unité de soins intensifs néonatals.

Prise de poids pendant la grossesse : une nécessaire mise à jour des recommandations

Les auteurs rappellent que la plupart des pays s'appuient sur les lignes directrices établies par l'Institute of Medicine, mais celles-ci sont basées sur des données provenant principalement de femmes de race blanche dans les pays à revenu élevé dans les années 1980. "Elles ne reflètent donc pas les populations ethniquement diverses dans les milieux à revenus faibles, moyens et élevés, ni les changements dans l'approvisionnement alimentaire et l'environnement qui déterminent les tendances mondiales telles que l'augmentation du poids", alertent les auteurs de l’étude.

Pour le Dr Rebecca Goldstein, première auteure, et chercheuse au sein du Centre Monash pour la recherche et la mise en œuvre de la santé (MCHRI), ces résultats renforcent la nécessité de normes de référence internationales pour un gain de poids pendant la grossesse garantissant une bonne santé. Mais elle appelle aussi à la mise en place "de mesures de soutien au mode de vie et de santé publique pour améliorer la santé des mères et des bébés du monde entier".