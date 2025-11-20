L'ail serait aussi efficace que les bains de bouche à base de chlorhexidine

L'ESSENTIEL L'extrait d'ail démontre une efficacité antimicrobienne comparable aux bains de bouche à base de chlorhexidine.

Il réduit significativement les agents pathogènes responsables des troubles bucco-dentaires.

Certains utilisateurs ont toutefois fait remonter des effets gênants comme une sensation de brûlure et une odeur désagréable.

"La chlorhexidine est largement utilisée comme bain de bouche de référence, mais elle est associée à des effets secondaires et à des préoccupations concernant la résistance aux antimicrobiens", soulignent des chercheurs de l’université de Sharjah. Ils ont donc cherché une alternative. Après leurs travaux, ils estiment que l’une des meilleures options de remplacement est le bain de bouche… à l’ail !

Cette plante est connue pour avoir des propriétés antimicrobiennes naturelles importantes.

Le bain de bouche à l’ail réduit les bactéries bucco-dentaires

Pour leur étude publiée dans le prochain numéro du Journal of Herbal Medicine, les scientifiques ont passé en revue plus de 400 recherches ayant comparé l’efficacité antimicrobienne de l’extrait d’ail à celle de la chlorhexidine. L’analyse de l’ensemble des données réunies montre que les bains de bouche contenant une concentration importante d'extraits d'ail ont démontré une efficacité antimicrobienne comparable à celle de la chlorhexidine.

"L'efficacité a varié en fonction de la concentration de bain de bouche et de la durée de l'application, ce qui a contribué à des différences de résultats", précisent les auteurs dans un communiqué. "Certaines études ont favorisé la chlorhexidine car elle maintient un pH plus élevé de la plaque/salive, tandis que d'autres ont rapporté que l'extrait d'ail était plus efficace à certaines concentrations", soulignent-ils.

Par exemple, les bains de bouche contenant un taux important d’extrait d’ail enregistraient des réductions significatives du nombre de agents pathogènes. La recherche a établi que les propriétés antibactériennes et antifongiques de l’ail lui permettent d’agir contre de nombreuses bactéries, champignons et virus, responsables de maladies bucco-dentaires comme la gingivite, les caries dentaires, ou encore la mauvaise haleine.

Bain de bouche à l’ail : la formule reste à améliorer

Toutefois, le bain de bouche à l'ail peut causer un "plus grand inconfort" à certains patients. Il n’est pas exempt d’effets secondaires, en effet. Les utilisateurs ont rapporté une sensation de brûlure et (sans grande surprise) des odeurs désagréables. "Ce qui peut affecter la volonté des patients de remplacer la chlorhexidine par des alternatives à base d'ail", reconnaissent les scientifiques.

Mais cela ne les détourne pas de cette option naturelle. Ils estiment que des études plus importantes pourraient aider à confirmer son efficacité et à améliorer "l'applicabilité clinique" d’un tel bain de bouche.