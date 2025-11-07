Ail, brocoli, viande : les aliments qui changent votre odeur (et votre sex-appeal)

L'ESSENTIEL Notre odeur corporelle est fortement influencée par notre alimentation.

Certains aliments comme l'ail peuvent améliorer notre attractivité, tandis que d'autres, comme l'alcool ou la viande, la diminuent.

Ces effets restent variables selon les individus et les contextes.

Certains aliments comme l’ail, la viande ou l’alcool modifient notre odeur corporelle et influencent la perception de notre attractivité. Selon plusieurs recherches citées dans un article de la BBC, notre odeur personnelle, façonnée par notre alimentation, pourrait bien être une sorte de langage que notre corps utilise pour communiquer.

Légumes, viande, café : chacun son effet

"L’odeur est influencée par nos gènes, nos hormones, notre santé et notre hygiène", explique Craig Roberts, professeur de psychologie sociale à l’Université de Stirling, auprès du média britannique. Mais à cela s’ajoutent des facteurs que l’on peut maîtriser : ce que nous mangeons.

Les aliments agissent sur notre odeur via deux voies principales : l’intestin, qui libère des gaz pendant la digestion, et la peau, qui excrète des composés odorants via la sueur. Le soufre, très présent dans certains aliments comme le brocoli, l’oignon, l’ail ou l’asperge, est le principal responsable des parfums désagréables. Mais l’ail, lui, pourrait paradoxalement rendre notre sueur plus séduisante. Dans une expérience dirigée par l’Université Charles de Prague (Tchéquie), des femmes ont préféré l’odeur d’hommes ayant consommé beaucoup d’ail.

Les fruits et légumes, riches en antioxydants, produisent des odeurs corporelles plus douces, florales et fruitées, selon une étude australienne de 2017. À l’inverse, une consommation régulière de viande pourrait rendre notre odeur plus forte et moins plaisante. L’alcool, quant à lui, est transformé par le foie en acétaldéhyde, un composé à l'odeur tenace, libéré par la sueur et l’haleine. Même le café stimule la sudation, rendant le terrain plus favorable à la prolifération bactérienne.

"L’odeur influence nos interactions sociales"

Autre découverte étonnante : lors d’une autre expérience menée en 2019, les femmes qui avaient jeûné pendant 48 heures dégageaient une odeur corporelle jugée "plus attirante" que celles ayant mangé normalement. Une trouvaille qui, comme le souligne Havlíček, mériterait d’être approfondie... Bref, ce que l’on mange, combien, et comment notre corps y réagit : tous ces éléments interagissent pour créer un certain parfum. "Nous sommes des mammifères, et comme tous les mammifères, l’odeur influence nos interactions sociales", conclut Craig Roberts.