Plus créatifs quand nous sommes heureux ? La science le confirme

L'ESSENTIEL Des émotions positives stimulent les activités créatives au quotidien.

L’autonomie et la compétence favorisent cette dynamique.

Contrairement aux idées reçues, ni l’intelligence ni les émotions négatives comme la tristesse ou la colère n’ont d’impact significatif sur l’expression créative.

Et si votre bonne humeur était la clé de votre créativité ? Aux Etats-Unis, une étude de l’Université de Géorgie, publiée dans The Journal of Creative Behavior, montre que les émotions positives boostent directement notre engagement dans des activités créatives du quotidien.

La créativité, un moteur de bien-être réciproque

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont demandé à plus de 100 étudiants de tenir un journal quotidien relatant leurs états émotionnels et leurs activités créatives pendant plusieurs semaines. Les résultats sont clairs : une journée placée sous le signe de l’optimisme se traduit souvent par des élans de créativité – que ce soit écrire un poème, cuisiner une nouvelle recette ou s’essayer à la peinture. Mieux encore, cet effet persiste dans le temps : "La positivité prédit non seulement la créativité d’aujourd’hui, mais aussi celle de demain", explique le professeur Sakhavat Mammadov, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Autre enseignement, les participants qui se sentaient autonomes et compétents étaient plus enclins à s’investir dans des activités nouvelles. "Les gens s'appuient souvent sur l'autonomie pour gérer leur quotidien, et nous avons constaté que ceux-là sont plus créatifs", précise le chercheur. Il apparaît même que la frustration devant des contraintes extérieures semblait pousser les individus à chercher un espace de contrôle à travers la création.

Une approche accessible pour cultiver la créativité

Qu’en est-il de la mauvaise humeur ? Affecte-t-elle aussi notre inspiration ? Contrairement aux idées reçues, ni l’intelligence ni les émotions négatives comme la tristesse ou la colère n’ont démontré d’impact significatif sur l’expression créative. Ce qui compte avant tout, c’est l’état émotionnel positif et le sentiment de compétence. "On ne peut pas toujours contrôler ses émotions, mais on peut créer un environnement qui stimule des émotions positives", rappelle Mammadov.

La créativité n’est pas réservée aux artistes notoires, rappellent enfin les scientifiques. Que ce soit l’écriture, le dessin, la poterie ou la confection de bijoux, toute activité nouvelle et utile, même sans validation extérieure, peut être considérée comme créative !