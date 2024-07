Enfance : la créativité est présente dès le berceau

L'ESSENTIEL Dans une étude, des chercheurs britanniques et autrichiens ont enseigné deux nouveaux mots décrivant la quantité à des bébés de 12 mois et les ont incités à les combiner à des noms d'objets.

Les nourrissons ont réussi à combiner des concepts simples en idées complexes, démontrant que la créativité commence dès l’enfance.

Le fait de penser de manière créative peut être essentiel à l'acquisition du langage.

"La créativité humaine n'a pas de frontières : elle nous a emmenés sur la lune et nous a permis de guérir des maladies mortelles. Mais malgré son importance, nous ne savons pas encore quand et comment cette impressionnante capacité à combiner des idées et à inventer de nouvelles des choses émergent", a déclaré Barbara Pomiechowska, chercheuse à l’université d'Europe centrale (Autriche). Pour disposer de plus de connaissances sur le sujet, elle a décidé de collaborer avec des scientifiques de l’université de Birmingham (Royaume-Uni).

Deux nouveaux mots décrivant la quantité ont été enseignés à des bébés de 12 mois

Dans le cadre d’une étude, parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, l’équipe a voulu explorer les origines de la créativité humaine et de la pensée productive pour tenter de découvrir comment les gens parviennent à des pensées et des idées complètement nouvelles. Pour les besoins des travaux, elle a recruté 60 nourrissons âgés d’environ 12 mois qui ne parlaient pas encore et ne comprenaient que quelques mots. Ils ont commencé par enseigner aux bébés deux nouveaux mots décrivant la quantité : "mize", pour signifier "un", et "padu", pour signifier "deux".

Ensuite, les enfants ont été incités à combiner ces nouveaux mots avec différents noms d'objets, par exemple pour identifier des "canards padu" parmi un choix d'images. En enseignant de nouveaux mots pour représenter des quantités, les auteurs ont pu tester la capacité des bébés à combiner des concepts en temps réel, plutôt que de simplement rappeler des combinaisons de mots qu'ils connaissaient déjà grâce à de précédentes expériences.

Créativité : des processus combinatoires présents dès la fin de la première année de vie

En utilisant la technologie de suivi oculaire pour surveiller où regardent les bébés, les chercheurs ont pu montrer que les bébés pouvaient combiner avec succès les deux concepts pour comprendre ce qui leur était demandé. Par conséquent, les processus combinatoires permettant de développer des idées complexes commencent à fonctionner au cours de la première année.

"Pour les nourrissons, cette capacité à combiner différents concepts aidera probablement non seulement à interpréter les données linguistiques complexes, mais aussi à en apprendre davantage sur différents aspects du monde physique et social. Pour les adultes, c'est une capacité qui aide à dépasser tout ce qui a déjà été pensé, ouvrant l'esprit à des possibilités infinies", a conclu Agnes Kovacs, co-auteur des recherches.