Les enfants compensent le manque de concentration par la créativité

L'ESSENTIEL Le nombre de choix erronés et la capacité de la mémoire de travail ont montré des désavantages substantiels chez les enfants dans l'exécution d’une tâche et le contrôle cognitif.

"À l'avenir, il devrait y avoir davantage de recherches sur les processus créatifs plutôt que sur le manque de concentration chez les enfants", selon Anika T. Loewe.

Contrairement aux adultes, les enfants ne sont pas encore capables de bien se concentrer lorsqu’ils réalisent des tâches qui exigent une attention soutenue. Cela est dû à leur stade de développement cognitif. Selon un psychologue et neuroscientifique allemand, Nicolas Schuck, "les enfants moins concentrés et distraits sont plus capables de trouver des nouvelles solutions" pour réaliser une tâche ou résoudre un problème.

Réaliser une tâche simple

Pour parvenir à cette conclusion, il a mené une étude publiée dans la revue Plos One avec des chercheurs allemands et australiens. Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont analysé la capacité des enfants à découvrir et à utiliser de nouveaux aspects de l'environnement qui leur permettent d'améliorer leur capacité de prise de décision. Au total, 47 enfants âgés de 8 à 10 ans et 39 jeunes adultes âgés de 20 à 35 ans ont participé à cette étude.

Tous les volontaires ont dû déterminer la position d'un motif en respectant différentes règles et stratégies, et utilisant deux réponses possibles. Une précision cruciale qu'ils ignoraient : si la couleur du motif, elle, n’indiquait pas initialement la bonne réponse, elle a commencé à y être associée au fur et à mesure que la tâche progressait... Il va sans dire que lorsque certains participants l'ont remarqué, ils ont pu résoudre la tâche beaucoup plus rapidement et facilement.

Un changement de stratégie

D’après l’étude, les enfants ont généralement obtenu des résultats nettement moins bons dans la résolution de la tâche que les jeunes adultes. Ils avaient, sans surprise, plus de mauvaises réponses. Toutefois, 27,5 % des enfants ont découvert et changé de stratégie en cours de route, et trouvé la bonne réponse grâce à la couleur du motif. "Cette proportion correspondait étroitement à celle des jeunes adultes qui ont eu la même intuition (28,2 %)", peut-on lire dans l’étude. En clair, tant que les enfants utilisaient les stratégies traditionnelles, qui exigent concentration et endurance, ils obtenaient de moins bons résultats que les adultes. Mais les enfants plus distraits et plus "intuitifs", qui faisaient preuve de plus de créativité et d'ingéniosité que les autres, eux, parvenaient à trouver une solution alternative pour résoudre et réaliser la tâche, autant que les jeunes adultes.

Les enfants compenseraient donc leur manque de concentration par leur créativité. "Nos résultats prouvent que les éducateurs, les parents et les enseignants devraient moins insister sur les règles rigides et ne plus enseigner qu'une seule façon concrète de résoudre les problèmes, mais aussi valoriser et encourager la concentration attentionnelle plus large des enfants. Nos résultats montrent que nous pouvons avoir davantage confiance dans les stratégies créatives de résolution de problèmes des enfants", a déclaré Anika T. Loewe, auteure des recherches, dans un communiqué.