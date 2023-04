Le cannabis permet-il réellement de stimuler la créativité ?

L'ESSENTIEL Le cannabis ne rendrait pas plus créatif.

En revanche, il favorise la jovialité, "ce qui se traduit par une évaluation plus favorable de la créativité de ses propres idées".

Après cette étude, il reste à déterminer si une consommation de cannabis à long terme peut rende une personne plus créative.

Avant de composer ou écrire une chanson, certains misent sur le cannabis pour avoir plus d’inspiration, car ils sont convaincus qu’il améliore la créativité. Mais "il semble que cette théorie ne soit pas étayée par les données", a déclaré, au Washington Post, Christopher Barnes, professeur de comportement organisationnel à la Foster School of Business de l'université de Washington. Pour en avoir le cœur net, le chercheur et son équipe ont mené une étude parue dans la revue Journal of Applied Psychology.

Deux expériences pour tester les effets du cannabis sur la créativité

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont d'abord émis l'hypothèse que le cannabis augmenterait indirectement la créativité en rendant les consommateurs plus joviaux. Pour vérifier cette théorie, ils ont demandé à plusieurs personnes de participer à deux expériences.

Lors de la première intervention, 107 consommateurs légers de cannabis ont été invités à passer un test de créativité, qui consistait à manipuler une brique et à trouver le plus d’utilisations innovantes, quinze minutes après avoir fumé cette substance. Les auteurs ont aussi demandé à 84 adultes de faire le test uniquement s’ils n'avaient pas consommé de cannabis au cours des 12 dernières heures.

Durant une deuxième série d'expériences, 140 fumeurs de cannabis ont dû imaginer qu'ils travaillaient dans une société de conseil chargée d'augmenter les revenus d'une entreprise locale. L’équipe leur a demandé de trouver le plus d'idées possible en cinq minutes et d’évaluer la créativité des autres volontaires n’ayant pas consommé cette substance.

Le cannabis rend plus jovial mais pas plus créatif

Selon les données, les personnes ayant participé à la première expérience et consommé du cannabis se sont sentis plus joviaux, ce qui leur a donné l'impression que leurs idées étaient plus créatives que celles des participants n’ayant pas fumé. Des résultats similaires ont été observés lors de la deuxième intervention.

"Notre prédiction selon laquelle la consommation de cannabis favorise la jovialité, ce qui se traduit par une évaluation plus favorable de la créativité de ses propres idées et de celles des autres, est confirmée. En revanche, notre prédiction selon laquelle la consommation de cannabis favorise la créativité par le biais de la jovialité n'a pas été confirmée. Nos résultats suggèrent que la consommation de cannabis peut biaiser positivement les évaluations de la créativité mais n'a pas d'impact sur la créativité", peut-on lire dans les recherches. Désormais, les auteurs se demandent s'il est possible que la consommation de cannabis à long terme rende une personne plus créative.