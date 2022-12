Cannabis : pas plus efficace que les placebos pour soulager les douleurs ?

L'ESSENTIEL 62 % des participants à l'étude étaient des femmes et avaient entre 33 et 62 ans.

La plupart des cohortes ont été menées aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Brésil, Belgique, Allemagne, France, Pays-Bas, Israël, République Tchèque et Espagne.

La tendance à croire qu’un traitement factice va permettre de réduire certains maux est appelée "l'effet placebo".

Il s’agit d’une des drogues les plus consommées dans le monde. Le cannabis n'est légal que dans quelques pays pour un usage récréatif. Cependant, certains pays ont légalisé son utilisation à des fins thérapeutiques. Bien que cette substance (et les produits dérivés, comme le CBD) soit largement utilisée pour soulager la douleur, son efficacité n'est pas assez claire. C'est pourquoi des chercheurs de l'institut Karolinska en Suède ont décidé de réaliser une étude, qui a été publiée dans la revue JAMA Network Open.

Une méta-analyse sur près de 1.500 adultes souffrant de douleurs différentes

Dans le cadre de ces travaux, ils ont évalué le nombre des réponses au placebo dans les essais cliniques randomisés dans lesquels les cannabinoïdes ont été comparés au placebo dans le traitement de la douleur. Pour mener à bien leurs recherches, l’équipe a examiné 20 études portant sur 1.459 personnes, âgés de plus de 18 ans. Les participants souffraient de douleurs différentes, telles que la douleur neuropathique, causée par des dommages aux nerfs, ou la sclérose en plaques. Ces derniers se sont vus administrés un placebo ou des produits à base de cannabis de différentes manières, notamment sous forme de pilule, de spray, d'huile et de produit fumé.

Le cannabis ne fait pas mieux qu'un placebo pour traiter la douleur

Selon les résultats, la douleur était jugée moins intense après un traitement par placebo, avec un effet modéré à important en fonction des volontaires. Aucune différence n'a été observée entre le cannabis et un placebo pour le soulagement la douleur.

D’après les chercheurs, plusieurs participants arrivaient à faire la distinction entre le placebo et les produits à base de cannabis, bien qu'ils aient la même odeur, le même goût et la même apparence. "S'ils savent qu'ils reçoivent ou non des cannabinoïdes, ils sont plus susceptibles de fournir une évaluation biaisée de l'efficacité de l'intervention", peut-on lire dans une publication du média The Conversation. Les chercheurs ont ajouté que la couverture médiatique et les informations en ligne pouvaient affecter les attentes d'une personne vis-à-vis d'un traitement.