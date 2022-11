Cannabis : une couverture médiatique trop positive ?

L'ESSENTIEL Les études démontrant les bienfaits cliniques du cannabis sur la douleur manquent dans la littérature scientifique.

Pour l'instant, les chercheurs ne trouvent que peu de preuves des bienfaits cliniques du cannabis contre les douleurs.

Une personne sur cinq dans le monde souffre de douleurs chroniques modérées à fortes.

"Nous constatons que les études sur le cannabis sont souvent décrites en termes positifs dans les médias, quels que soient leurs résultats." C’est ce que déclare dans un communiqué Filip Gedin, l’un des principaux auteurs d’une nouvelle méta-analyse (une étude qui analyse les résultats de plusieurs études précédentes sur un sujet) publiée ce lundi dans JAMA Network Open.

Les effets du cannabis contre la douleur sont les mêmes que ceux du placebo

L’analyse de l’équipe de chercheurs du Karolinska Institutet en Suède s’est appuyée sur 20 études antérieures portant sur près de 1.500 personnes. Selon leurs résultats, dans les essais cliniques portant sur les effets du cannabis contre la douleur, les participants qui reçoivent un placebo déclarent ressentir en grande partie le même niveau de soulagement de douleur que ceux qui consomment une substance cannabinoïde active. Les chercheurs n'ont observé aucune différence dans la réduction de la douleur entre le cannabis et le placebo.

Pourtant, ces études reçoivent un traitement médiatique positif dans la presse et les revues universitaires, quel que soit le résultat clinique. "C'est problématique et cela peut influencer les attentes en ce qui concerne les effets de la thérapie au cannabis sur la douleur. Plus le bénéfice supposé d'un traitement est important, plus les dommages potentiels peuvent être tolérés", ajoute Filip Gedin.

Les médias portent plus d'attention aux études sur le cannabis

La présence de cette couverture positive dans les médias a été mesurée grâce à Altmetric, un outil qui permet d’évaluer les mentions d’un sujet précis dans les médias, dans les blogs et sur les réseaux sociaux. Les chercheurs ont classé un total de 136 articles d’informations parus dans les médias et les blogs au sujet de l’efficacité du cannabis contre la douleur, comme positive, négative ou neutre, selon la façon dont les résultats ont été présentés.

Les chercheurs ont découvert que les études sur le cannabis avaient reçu une bien plus grande attention médiatique que les autres études publiées. De plus, la couverture médiatique était de la même ampleur, quelle que soit la pertinence des résultats et des preuves concernant l’efficacité du cannabis contre la douleur.