Cannabis : en consommer causerait de l'anxiété et une perte de mémoire à l'adolescence

L'ESSENTIEL Selon la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, le profil des fumeurs de cannabis a évolué et vieilli.

Leur moyenne d'âge a beaucoup augmenté ces dernières années, passant de 25 ans en 1992 à 33 ans aujourd'hui.

Malgré cette baisse de la consommation chez les jeunes, la France reste le pays européen ou les 15-34 ans fument le plus de cannabis.

Des chercheurs de la Schulich School of Medicine & Dentistry (Canada) ont montré que l'exposition chronique au tétrahydrocannabinol (THC), le principal composant psychoactif du cannabis, pendant l'adolescence peut induire des troubles de la mémoire de longue durée et une augmentation des niveaux d'anxiété.

L'exposition au THC induit des troubles de longue durée chez les adolescents

L'étude, publiée dans la revue Neuropsychopharmacology, portait sur des rongeurs et s’est penchée sur deux parties précises du cerveau - les régions dorsale et ventrale de l'hippocampe. Les chercheurs ont identifié les preuves de différents ensembles d'anomalies moléculaires et neuronales dans chacune de ces régions après une exposition au THC. Ces anomalies pourraient être indépendamment responsables des effets secondaires cognitifs et émotionnels du cannabis.

L'étude confirme les travaux antérieurs montrant que l'exposition au THC pendant l'adolescence peut induire des troubles de longue durée. "Il est nécessaire d'élargir les connaissances sur les conséquences négatives potentielles de l'exposition au cannabis pendant l'adolescence et cette étude comble certaines de ces lacunes", a déclaré Marta De Felice, autrice principale de l'étude, dans un communiqué.

Cannabis : des interventions plus ciblées pourraient contrer les symptômes

L'objectif de cette recherche était également de conduire à une meilleure compréhension des risques de développer des troubles neuropsychiatriques, y compris la schizophrénie, en cas de consommation soutenue de cannabis durant l'adolescence.

"Les adolescents qui consomment du cannabis ne pensent peut-être pas aux impacts négatifs à long terme. Nos résultats suggèrent que la consommation de cannabis chez eux peut affecter les fonctions cognitives et émotionnelles par différentes voies cérébrales", a expliqué le professeur Steven Laviolette, également auteur principal de l’étude. "Les résultats anatomiques détaillés de l'étude nous donnent une chance d'utiliser des interventions plus ciblées qui pourraient inverser les déficiences et les symptômes de longue durée suite à une exposition au cannabis pendant l'adolescence", a-t-il ajouté.