Cannabis : la consommation quotidienne est mauvaise pour le coeur

L'ESSENTIEL Consommer du cannabis quotidiennement augmente les risques de maladie coronarienne.

Un usage mensuel de cannabis n'était pas associé à une augmentation à une hausse du trouble cardiaque.

Le tétrahydrocannabinol (THC) présent dans le cannabis pourrait être à l'origine du trouble.

Le cannabis est le produit illicite le plus expérimenté en France. En 2020, près de la moitié des adultes (46 %) en avaient déjà consommé, selon une étude de Santé Publique France. Toutefois, son usage n’est pas sans conséquence.



Une recherche, menée par l'Université de Stanford et qui sera présentée lors du congrès annuel de l'American College of Cardiology, montre que consommer de la marijuana quotidiennement augmente les risques de développer une coronaropathie. Aussi appelée maladie coronarienne, cette pathologie est l’un des troubles cardiaques les plus courants.

La marijuana augmente les risques de maladie coronarienne de 34 %

Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion après avoir étudié les données du programme de recherche All of Us des National Institutes of Health, qui comprend des informations détaillées sur la santé et les habitudes de 175.000 personnes. Ils ont évalué la relation entre la fréquence de consommation de cannabis et les taux de coronaropathie.

“Après ajustement pour l'âge, le sexe et les principaux facteurs de risque cardiovasculaire, les résultats ont indiqué que les consommateurs quotidiens de cannabis étaient 34 % plus susceptibles d'avoir une maladie coronarienne que ceux qui n'ont jamais consommé de marijuana”, écrivent les scientifiques dans un communiqué du 24 février 2023.

En revanche, un usage mensuel de cannabis n'était pas associé à une augmentation significative du risque de coronaropathie selon les résultats obtenus.

"Nous avons constaté que la consommation de cannabis est liée à la coronaropathie, et il semble y avoir une relation dose-réponse dans la mesure où une consommation de cannabis plus fréquente est associée à un risque plus élevé de coronaropathie", a expliqué le Dr Ishan Paranjpe, médecin à l'Université de Stanford et l'auteur principal de l'étude. "En termes de message de santé publique, cela montre qu'il y a probablement certains méfaits de la consommation de cannabis qui n'étaient pas reconnus auparavant, et les gens devraient en tenir compte".

Coronaropathie et cannabis : quelles sont les causes du lien ?

Les chercheurs de l’étude ont tenté d’expliquer le lien découvert entre l’usage régulier de la marijuana et la maladie coronarienne. "Des études antérieures ont suggéré que le tétrahydrocannabinol (THC), la molécule responsable des effets psychoactifs du cannabis, agit sur des récepteurs qui se trouvent dans le système nerveux central ainsi que dans le cœur et les vaisseaux sanguins. Cette interaction entre le THC et les vaisseaux sanguins peut fournir une voie au cannabis pour favoriser l'inflammation et l'accumulation de plaques, conduisant finalement à la maladie coronarienne", ont-ils expliqué dans leur communiqué.

"D'un point de vue scientifique, ces découvertes sont passionnantes, car elles suggèrent qu'il pourrait y avoir de nouvelles cibles médicamenteuses et de nouveaux mécanismes que nous pouvons explorer pour prendre le contrôle de cette voie à l'avenir", a conclu le Dr Paranjpe.