Grossesse : vous souffrez de nausées sévères ? Vos risques de dépression sont élevés

L'ESSENTIEL Les femmes enceintes ayant souffert de nausées sévères étaient cinq fois plus susceptibles de présenter une dépression avant l’accouchement et 3,5 fois plus de risques d’en développer une nouvelle après la naissance.

Chez ces patientes, le diagnostic est posé plus tôt (3,3 ans après l'accouchement) que chez les mères non-atteintes d’hyperémèse gravidique (4,5 ans après l'accouchement).

Ces résultats soulignent l'importance d'un dépistage psychiatrique systématique pendant et après la grossesse, ainsi que la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire.

Dans moins de 4 % des cas, les vomissements durant la grossesse sont très importants, empêchant la personne de s’alimenter et de s’hydrater normalement et rendant le quotidien extrêmement difficile. Cela porte un nom : l'hyperémèse gravidique. "Le lien entre la morbidité psychiatrique, en particulier la dépression, et ce symptôme a fait l'objet de débats en raison de résultats contradictoires", selon des scientifiques de l’université de Turku (Finlande). Ainsi, ils ont décidé d’évaluer cette association dans le cadre d’une étude parue dans la revue The Lancet Psychiatry.

Dépression post-partum : 3,5 fois plus de risques en cas d’hyperémèse gravidique

Pour ce faire, ils ont analysé les données, collectées à partir de 2004 de registres nationaux, portant sur de plus de 437.465 Finlandaises ayant accouché entre 2004 et 2017. Les informations sur l'hyperémèse gravidique et les diagnostics psychiatriques ont été obtenues à partir du registre finlandais des sorties d'hôpital, et celles sur les accouchements à partir du registre médical finlandais des naissances. Par la suite, l’équipe a pris en compte l'âge, l'IMC, le statut socio-économique, le tabagisme et des diagnostics de troubles mentaux autres que la dépression. Au total, 4.265 ont été incluses dans le groupe hyperémèse gravidique et 302.663 dans le groupe ne souffrant pas nausées et vomissements sévères.

Selon les résultats, 8,8 % des femmes ayant souffert de nausées sévères pendant leur grossesse présentaient des antécédents de dépression avant leur grossesse, contre 1 % dans le groupe témoin. Cela signifie que ces patients avaient plus de cinq fois plus de risques de recevoir un diagnostic de dépression avant leur grossesse. En outre, elles avaient également environ 3,5 fois plus de risques de développer une dépression nouvellement diagnostiquée après l’accouchement : 4,9 % ont reçu un diagnostic de dépression post-partum, contre 1 % dans le groupe témoin. Après la naissance de l’enfant, la dépression a été diagnostiquée plus précocement chez les femmes ayant souffert de nausées sévères pendant leur grossesse. En moyenne, le diagnostic de dépression est tombé 3,3 ans après l'accouchement chez ces participantes, contre 4,5 ans en moyenne dans le groupe témoin.

Un dépistage psychiatrique systématique pendant et après la grossesse

Les auteurs suggèrent que les nausées sévères pendant la grossesse et la dépression pourraient partager des mécanismes biologiques communs. "Nos recherches montrent que les nausées sévères pendant la grossesse constituent non seulement une épreuve physique éprouvante, mais aussi un facteur de risque important pour la santé mentale. Ces résultats mettent en évidence la nécessité d'une meilleure collaboration entre la psychiatrie, la gynécologie et les soins primaires. Notre objectif est également de sensibiliser le public et d'améliorer l'accès au soutien pour ces patientes", a conclu Eeva Terävä-Utti, qui a dirigé les travaux.