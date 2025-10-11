  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Effets nocifs

Grossesse : les médicaments contre les brûlures d’estomac augmentent les risques d’infection

Les femmes enceintes qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons, un médicament courant contre les brûlures d'estomac, ont un risque accru de développer des infections pendant la grossesse et après l'accouchement.

Grossesse : les médicaments contre les brûlures d’estomac augmentent les risques d’infection Alter_photo/istock
L'ESSENTIEL
  • Les femmes enceintes qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons pendant leur grossesse, ont un risque plus élevé de développer des infections.
  • Or, ils sont souvent utilisés pour soulager le reflux acide, qui est courant pendant la grossesse.
  • Les chercheurs appellent donc à évaluer finement les bénéfices-risques avec son médecin.

De nombreuses femmes enceintes souffrent de brûlures d’estomac durant la grossesse. Pour calmer leurs maux, il n’est pas rare qu’elles se voient proposer des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). Face à ce constat, les chercheurs de Karolinska Institutet (Suède) ont voulu vérifier l’impact de ce traitement sur leur santé.

Leur étude, publiée dans la revue The Lancet Obstetrics Gynaecology & Women's Health, montre que la prise de ce médicament augmente le risque de développer des infections pendant la grossesse et après l’accouchement.

Grossesse : la prise d’IPP augmente le risque d’infections de 26 %

Pour leurs travaux, les scientifiques ont analysé les données de plus de 1,5 million de grossesses en Suède entre 2006 et 2019. 2,8 % des femmes enceintes suivies avaient utilisé des IPP pendant leur grossesse. Les analyses ont déterminé que près de la moitié d’entre elles (49,7 %) ont contracté une infection pendant la grossesse ou jusqu'à trois mois après l'accouchement. Le taux était de 36,8 % parmi les participantes qui n'avaient pas utilisé le médicament.

Après ajustement pour des facteurs tels que l'âge, l'IMC, le niveau d'études et d'autres maladies, l’équipe a déterminé que l'utilisation d'IPP par les futures mamans était associée à une hausse globale du risque de tout type d'infections de 26 %.

SUR LE MÊME THÈME

Médicament anti-brûlure d’estomac et grossesse : il faut peser les bénéfices/risques

"Nos résultats suggèrent que l’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons pendant la grossesse est associée à un risque accru d’infections virales et bactériennes, en particulier dans le tractus gastro-intestinal", explique la professeure Kenny A Rodriguez-Wallberg dans un communiqué présentant l’étude.

Les chercheurs ne prônent pas une interdiction du médicament aux futures mamans, mais appellent à la prudence. "Il est important de peser les bénéfices du médicament par rapport aux risques, en particulier pour les femmes enceintes présentant une sensibilité accrue aux infections", conclut Hana Shabana, première auteure. Cette découverte rappelle également l'importance de discuter avec un professionnel de santé avant de prendre des traitements.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025