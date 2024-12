Brûlures d'estomac ou problème cardiaque ? Ne faites pas l'erreur !

L'ESSENTIEL Une personne souffrant d’un problème gastrique ou d'un problème cardiaque peut, dans les deux cas, ressentir des douleurs dans la poitrine.

Pour savoir d’où vient le problème, il faut d’abord réfléchir à ce que l’on a mangé et ce que l’on a fait après le repas.

Si ce n’est pas lié à l’alimentation et que le problème dure, il faut en parler à un médecin ou, pour les cas les plus graves, comme l’infarctus du myocarde ou l’angor instable, appeler les urgences.

La période des fêtes est propice aux excès de nourriture… Et la réponse à cette question pourrait donc vous intéresser : comment faire la différence entre un problème gastrique et cardiaque ? Les deux peuvent se manifester par des douleurs dans la poitrine.

Les brûlures d’estomac liées à la surconsommation d’aliments

"En vieillissant, les muscles qui contrôlent l'œsophage s'affaiblissent, ce qui explique le risque accru de reflux acide gastrique, indique le Dr Maya Balakrishnan, professeure agrégée de gastroentérologie au Baylor College of Medicine de Houston, aux États-Unis, dans un communiqué. De même, en vieillissant, nous courons un risque plus important de maladie cardiovasculaire, à cause d’autres facteurs qui augmentent, tels que l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète”.

Un problème gastrique est généralement lié à une surconsommation de nourriture. Les acides gastriques remontent dans l'œsophage, ce qui peut provoquer une sensation de brûlure dans la poitrine ou un goût métallique ou acide dans la bouche. "C'est généralement lié à ce que les gens mangent ou causé par le fait qu’ils s'allongent rapidement après avoir mangé”, rassure le Dr Maya Balakrishnan. Certains aliments augmentent aussi le risque de souffrir de brûlures d'estomac, comme le chocolat, tout ce qui est à base de tomate ou encore les produits épicés.

"Pour prévenir les brûlures d'estomac, il est recommandé de faire attention aux aliments déclencheurs, de manger des repas plus petits, de faire une promenade après avoir mangé et de rester généralement debout pendant au moins trois à quatre heures après avoir mangé”, conseille le Dr Maya Balakrishnan.

Les douleurs dans la poitrine parfois liées à un problème cardiaque

Si malgré toutes les précautions, vous avez toujours mal à la poitrine, il faut en parler à un médecin car cela peut être le signe d'un problème plus important. "Nous appelons ce type de douleur angine de poitrine, qui implique des problèmes cardiaques, comme l'approvisionnement en sang, indique le Dr Maya Balakrishnan. Ces affections sont plus graves que des brûlures d'estomac. Elles peuvent mettre la vie en danger et sont liées à la santé cardiovasculaire des personnes”.

Comme l’indique le Manuel MSD, certaines causes de douleur thoracique menacent le pronostic vital comme l’infarctus du myocarde, l’angor instable, une déchirure de la paroi de l’aorte, une déchirure de l’œsophage, une embolie pulmonaire, etc. "Les personnes présentant les signes suivants doivent se rendre immédiatement aux urgences : présence d’une nouvelle douleur thoracique, présence d’un signe d’alerte, suspicion de survenue d’un infarctus du myocarde”, peut-on lire sur le site.