Douleurs thoraciques : quand faut-il s'inquiéter ?

L'ESSENTIEL La crise cardiaque, ou infarctus du myocarde, peut se manifester à travers différents symptômes : douleur thoracique, maux de tête ou d'estomac, étourdissement, etc.

En cas de crise cardiaque, la douleur dans le thorax peut aussi rayonner vers d’autres parties du corps, comme le dos, le cou, la mâchoire ou encore le bras gauche.

La douleur thoracique peut être le signe avant-coureur d’une crise cardiaque lorsqu’elle se prolonge dans la durée (plus de trois minutes) ou lorsqu’elle ne diminue pas en changeant son corps de position, par exemple.

Toutes les douleurs dans la poitrine ne signalent pas une crise cardiaque, mais certaines d’entre elles en sont bel et bien des signes avant-coureurs inquiétants. Comment les identifier ?

Dans un article récemment publié sur le site de la Cleveland Clinic, célèbre centre médical universitaire des Etats-Unis, le docteur Luke Laffin, chercheur spécialisé en cardiologie, explique que c’est en réalisant un auto-diagnostic, autrement dit en se posant une série de questions, que la personne peut déterminer si sa douleur thoracique est une crise cardiaque ou si elle est provoquée par autre chose.

La douleur thoracique est-elle aiguë et rapide ?

Il est inhabituel, selon Dr Laffin, que la douleur symptomatique d’une crise cardiaque soit intense et furtive. Une douleur aiguë et de courte durée est davantage susceptible de provenir d’un problème osseux ou nerveux, comme une côte fissurée ou un muscle thoracique tiré. Et, bien que la douleur puisse être en réalité plus aiguë que celle d'une crise cardiaque, elle disparaîtra donc assez rapidement.

Mais "si votre inconfort dure plus de trois minutes, ou s'aggrave rapidement, il y a une réelle possibilité que vous ayez une crise cardiaque ou que vous soyez sur le point d'en avoir une", explique le spécialiste, qui rappelle que "la douleur thoracique due à une crise cardiaque peut ainsi durer 30 minutes, voire plus".

Changer de position soulage-t-il la douleur thoracique ?

Si votre douleur thoracique diminue lorsque vous changez votre corps de position ou que vous vous déplacez en marchant, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas en train de faire une crise cardiaque, mais plutôt que vous ayez un problème pulmonaire associé à de l’asthme ou à une pneumonie.

"En cas de crise cardiaque, vous ne seriez pas en mesure de trouver une position qui fait disparaître la douleur, affirme Dr Laffin. Les victimes de crises cardiaques décrivent en effet l'inconfort comme incessant, implacable."

Les antiacides font-ils effet sur la douleur ?

Le reflux d’acide gastrique, qui entraîne une sensation de brûlure dans l’œsophage, ressemble à bien des égards à la douleur d’une crise cardiaque, note le cardiologue. A vous de voir : si la prise de médicaments antiacides vous soulage, l’origine du mal se trouve probablement du côté de votre système digestif, et non de votre cœur.

Quoi qu’il en soit, si une douleur thoracique inexpliquée vous saisit, il est crucial de se faire examiner au plus vite par un médecin, ou au moins d’appeler le Samu ou les pompiers qui sauront vous aider à exclure (ou confirmer) le risque de crise cardiaque.

A noter enfin que toutes les personnes qui sont frappées d’une crise cardiaque ne ressentent pas la même douleur. Certaines ne savent même pas qu’elles ont en train d’en faire une... Mais "ces crises cardiaques silencieuses ne sont pas moins dangereuses que tout autre infarctus du myocarde", rappelle le docteur Luke Laffin en conclusion.