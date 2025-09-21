Grossesse : les nausées augmentent le risque de trouble de santé mentale de 50 %

L'ESSENTIEL Les femmes enceintes souffrant de nausées et de vomissements excessifs présentent des risques accrus pour plusieurs troubles psychiques.

Elles avaient entre autres des risques accrus de psychose post-partum, de syndrome de stress post-traumatique, de dépression post-partum ou encore d'encéphalopathie de Wernicke.

Toutefois, la gravité de l'hyperemesis gravidarum n'était pas corrélé avec l'ampleur de l'impact sur la santé mentale.

Maux de dos, fatigue, vergeture… la grossesse est accompagnée de nombreux maux. Les nausées et les vomissements, qui font partie des plus courants, sont parfois si violents qu’une hospitalisation est nécessaire. On parle alors d’hyperemesis gravidarum ou d’hyperémèse gravidique. Une étude, menée par le King’s College London et le South London and Maudsley NHS Foundation Trust, révèle que ce trouble ne met pas seulement la santé physique de la future maman en danger, sa santé mentale est également fortement affectée.

Hyperemesis gravidarum : un risque plus que doublé pour 13 troubles mentaux et neurologiques

Les chercheurs ont repris le dossier de 476.857 femmes enceintes diagnostiquées avec une hyperémèse gravidique par 135 médecins venant du monde entier. En examinant la santé mentale et neuropsychiatrique de ces futures mamans par rapport aux autres, ils ont constaté une augmentation du risque de plus de 50 % pour 13 pathologies, dont la psychose post-partum et le syndrome de stress post-traumatique.

Les risques étaient doublés pour l'encéphalopathie de Wernicke (affection neurologique due à une carence en vitamine B1), le syndrome de renutrition inappropriée (complications survenant lorsque la nourriture est introduite trop rapidement chez une personne mal nourrie), les troubles du comportement alimentaire et la dépression. C’était notamment marqué pour la dépression post-partum dont la probabilité était 2,7 fois plus élevée.

"Nombre de ces affections nécessiteraient une orientation urgente vers des services spécialisés pour une évaluation et un traitement urgents afin de garantir la sécurité de la mère et de l'enfant", prévient le Dr Hamilton Morrin, auteur de l’étude parue dans la revue The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health.

"La gravité de l'hyperémèse gravidique n'est pas directement corrélée à l'ampleur de son impact"

Après avoir mis en lumière l’impact des nausées sévères pendant la grossesse sur la santé psychique et neurologique de la maman, l’équipe a voulu vérifier si la gravité de l’hyperémèse gravidique jouait un rôle. Cette analyse supplémentaire a montré que les patientes diagnostiquées avec des vomissements sévères avec troubles métaboliques (forme perçue comme plus grave de la maladie) présentaient un risque de dépression significativement réduit par rapport à celles souffrant d’une hyperémèse gravidique.

"Ce résultat souligne l'importance d'un dépistage et d'un soutien psychologique adéquats pour toutes les femmes atteintes d'hyperémèse gravidique, quelle que soit la gravité perçue", remarquent les auteurs dans leur communiqué.

"Nous avons constaté que la catégorisation internationalement reconnue de l'hyperémèse gravidique, basée sur les troubles métaboliques, permet d'identifier efficacement les personnes nécessitant un traitement pour leur santé physique, mais ne permet pas toujours d'identifier celles qui ont besoin d'un soutien en santé mentale. La gravité de l'hyperémèse gravidique n'est pas directement corrélée à l'ampleur de son impact sur la santé mentale, et en tant que cliniciens, nous avons la responsabilité de veiller à ce que ces femmes bénéficient de soins intégrés et adaptés, tant sur le plan physique que mental", ajoute Dr Hamilton Morrin.

Son collègue Dr Thomas Pollak ajoute : "Jusqu'à récemment, il existait un décalage entre la perception de l'impact de l'hyperémèse gravidique sur la santé mentale par la communauté médicale et la description de leur vécu par les femmes. Nos résultats montrent que ce décalage est non seulement réel, mais peut être très grave. L’hyperémèse gravidique peut être associée à des troubles psychiatriques graves qui nécessitent une reconnaissance urgente et une prise en charge physique et mentale coordonnée dès le début de la grossesse."