Le chocolat noir, c’est bon pour la mémoire ?

L'ESSENTIEL Chez les souris ayant reçu des flavanols, ayant "un goût astringent" qui sert de stimulus, une hausse de l'activité motrice et une amélioration de la mémoire à court terme ont été observées.

Des réponses au stress, similaires à celles provoquées par l'exercice physique, sont également induites par les flavanols.

"Ces découvertes ont des implications potentielles dans le domaine de la nutrition sensorielle."

Cacao, vin rouge, baies… Dans ces aliments, on retrouve des flavanols en abondance. "De vastes recherches d'intervention ont démontré que les flavanols peuvent restaurer la mémoire dépendante de l'hippocampe. Cependant, en raison de leur faible biodisponibilité, leur mécanisme d'action reste flou." Ainsi, des chercheurs de l'Institut de technologie de Shibaura (Japon) ont voulu examiner comment les flavanols affectent le système nerveux par le biais de la stimulation sensorielle. "Les flavanols présentent un goût astringent. Nous avons émis l'hypothèse que ce goût sert de stimulus, transmettant des signaux directement au système nerveux central (comprenant le cerveau et la moelle épinière). Par conséquent, on pense que la stimulation par les flavanols est transmise par les nerfs sensoriels pour activer le cerveau, induisant ensuite des réponses physiologiques en périphérie par le biais du système nerveux sympathique", ont-ils précisé.

Une meilleure mémorisation et réponse au stress chez les souris bénéficiant de flavanols

Pour leur étude, parue dans la revue Current Research in Food Science, les auteurs ont mené des expériences sur des souris âgées de 10 semaines, en leur administrant des flavanols par voie orale à des doses de 25 mg/kg ou 50 mg/kg, tandis que d’autres rongeurs ne recevaient que de l'eau distillée. Les tests comportementaux ont montré que les souris ayant reçu des flavanols présentaient une activité motrice, un comportement exploratoire et des capacités d'apprentissage et de mémorisation améliorés. "Parallèlement, une activation des systèmes de réponse au stress, tels que l'axe sympatho-médullaire (augmentation des catécholamines urinaires) et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (augmentation de l'ARNm de l'hormone de libération de la corticotropine dans le noyau paraventriculaire), a également été constatée."

Selon les données, les flavanols ont augmenté l'activité des neurotransmetteurs dans plusieurs régions du cerveau. La dopamine et son précurseur la lévodopa, la noradrénaline et son métabolite, la normétanéphrine, étaient élevés dans le locus coeruleus, immédiatement après l'administration des flavanols. Ces substances chimiques régulent la motivation, l'attention, la réponse au stress et l'éveil. De plus, les enzymes essentielles à la synthèse de la noradrénaline (tyrosine hydroxylase et dopamine-β-hydroxylase) et à son transport (transporteur vésiculaire de monoamines 2) étaient surexprimées, renforçant ainsi la capacité de signalisation du système noradrénergique.

"Des implications potentielles dans le domaine de la nutrition sensorielle"

Dans les conclusions, l’équipe a souligné que ces résultats mettent en évidence la manière dont les stimulants astringents que sont les flavanols peuvent activer les fonctions cérébrales et le système nerveux autonome via une stimulation gastro-intestinale, entraînant des modifications physiologiques. "Ces découvertes ont des implications potentielles dans le domaine de la nutrition sensorielle. En particulier, de nouveaux aliments peuvent être développés en se basant sur les propriétés sensorielles, les effets physiologiques et l'appétence des aliments."