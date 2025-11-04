Une thérapie cellulaire non autorisée dans le collimateur de l'ANSM

L'ESSENTIEL L'ANSM a pris une décision de police sanitaire à l’encontre de la société Linden Clinics, situé en Turquie.

Elle lui a demandé de suspendre la promotion illégale d'un thérapie cellulaire qui affirme traiter plusieurs maladies comme l’autisme et le diabète sans aucun fondement scientifique.

L'entreprise turque a cessé la diffusion de la publicité pour la thérapie cellulaire.

La société turque Linden Clinics est dans le collimateur de l’ANSM. L’agence du médicament lui reproche de faire la promotion de la thérapie par cellules souches et exosomes alors qu’elle ne dispose pas des autorisations de mise sur le marché nécessaires.

Thérapie cellulaire : l'entreprise assurait qu'elle pouvait soigner l'autisme ou le diabète

La société située en Turquie assure sur son site internet que son traitement est une solution "efficace" contre plusieurs pathologies telles que l’autisme, l’infirmité motrice cérébrale, le diabète, la sclérose en plaques, les retards de développement, le traitement du cœur ou encore la maladie de Charcot (SLA) ou les maladies neurodégénératives (MND) en général. Or, "aucune donnée robuste ne permet donc à ce jour d’attester de l’efficacité, de la sécurité ou de la qualité de ce traitement", prévient l’ANSM dans son communiqué.

De plus, bien qu’elle réponde à "la définition du médicament", la thérapie ne dispose pas des autorisations de mise sur le marché (AMM) européennes ou françaises nécessaires.

"Un traitement ne disposant pas d’une AMM peut présenter des risques pour la santé et constituer une perte de chance pour le patient qui renoncerait dans ce contexte à des traitements validés. Les patients visés, pouvant être atteints de pathologies graves, doivent être pris en charge avec des traitements qui ont fait leurs preuves et dont les bénéfices et les risques ont été évalués par les autorités sanitaires", rappelle l’ANSM.

Face à l’ensemble de ces manquements et des risques pour la population, l'agence du médicament a pris une décision de police sanitaire à l’encontre de l’entreprise turque afin de suspendre la publicité illégale en faveur de cette thérapie "jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation relative au médicament".

Informée de la décision de l’agence du médicament le 20 octobre, Linden Clinics a fait cesser la diffusion de la publicité pour sa thérapie non autorisée en France.

Traitement non autorisé : contacter un médecin si vous y avez eu recours

L’ANSM demande à la population à ne pas avoir recours à ce type de traitement “dans la mesure où son efficacité et sa sécurité n’ont pas été démontrées”. Si vous avez suivi le traitement de la société turque, l’agence du médicament vous conseille de contacter vos médecins et de leur détailler les produits pris et les actes pratiqués. Il ne faut pas, non plus, hésiter à déclarer tout effet indésirable.

L’agence du médicament ajoute qu’elle reste vigilante et qu’elle pourrait prendre des mesures similaires si elle voit “d’autres supports promotionnels sur la thérapie par cellules souches et exosomes non autorisée”.