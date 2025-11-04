Votre relation avec le cannabis est influencée par votre ADN

L'ESSENTIEL Deux gènes associés à la consommation de cannabis au cours de la vie ont, dans un premier temps, été identifié.

Ensuite, l’équipe a découvert 40 gènes supplémentaires associés à la consommation de cannabis au cours de la vie et quatre gènes associés à la fréquence de consommation.

Un lien a été entre la consommation de cannabis et la santé mentale, cognitive et physique.

Le cannabis est l'une des drogues les plus consommées dans le monde. "Nous savons depuis des décennies que les facteurs génétiques influencent la probabilité que les gens essaient des drogues, la fréquence de leur consommation et le risque de dépendance", a déclaré Abraham A. Palmer, professeur et vice-président de la recherche fondamentale au département de psychiatrie de la faculté de médecine de l’université de Californie à San Diego. Ainsi, il s’est, avec son équipe, intéressé à l’association entre la génétique et les traits qui contribuent au développement des troubles liés à l'usage du cannabis, qui peuvent perturber la vie quotidienne d'une personne. Pour l’étude, ces derniers ont recruté 131.895 adultes qui ont fourni leurs données génétiques. Les participants ont répondu à des questions sur leur consommation de cannabis, et ceux qui ont répondu par l'affirmative ont aussi été interrogés sur la fréquence de leur consommation.

2 gènes liés à la consommation de cannabis

Les résultats, publiés dans la revue Molecular Psychiatry, montrent que la consommation de cannabis au cours de la vie est associée à deux gènes. Le premier gène découvert est la molécule d'adhésion cellulaire 2 (CADM2), impliquée dans l'assemblage cellulaire et la signalisation entre les cellules nerveuses, notamment dans le cerveau. Selon de précédentes recherches, ce gène est lié à divers traits et pathologies, tels que la personnalité impulsive, l'obésité et les métastases cancéreuses. La fréquence de consommation de cannabis a également été corrélée au gène CADM2. Quant au deuxième gène, il s’agit du récepteur métabotropique du glutamate 3 (GRM3). Impliqué dans la communication entre les neurones et la plasticité cérébrale à long terme, il a déjà été associé à des troubles psychiatriques, notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire.

La consommation de cannabis génétiquement liée à plus de 100 traits de santé différents

Une seconde analyse a permis d’identifier 40 gènes supplémentaires associés à la consommation de cannabis au cours de la vie et quatre gènes associés à la fréquence de consommation. Parmi eux, 29 n'avaient jamais été associés auparavant à la consommation de cannabis. D’après les auteurs, à l'échelle du génome, la consommation de cannabis au cours de la vie et sa fréquence étaient génétiquement corrélées à plus de 100 traits différents, notamment des maladies psychiatriques (schizophrénie, TDAH, anxiété et dépression), des traits cognitifs (fonctions exécutives et prise de risques) et des problèmes de santé physique (diabète, douleurs chroniques et maladies coronariennes). Elles étaient également associées à un risque accru de consommation de tabac, de maladies infectieuses, notamment le VIH et l'hépatite virale, et de maladies auto-immunes.

L’équipe espère que ces découvertes biologiques contribueront aux efforts futurs visant à identifier des cibles thérapeutiques et des interventions préventives contre ce trouble.