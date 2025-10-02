Douleurs chroniques : un extrait de cannabis démontre son efficacité

L'ESSENTIEL Un extrait de cannabis nommé VER-01 a montré une réelle efficacité contre les douleurs chroniques du bas du dos.

L’étude clinique révèle une amélioration de la douleur, du sommeil et de la qualité de vie.

Ce traitement reste spécifique et ne concerne pas tous les produits à base de cannabis.

Pourra-t-on bientôt soulager enfin le mal de dos chronique grâce au cannabis ? C’est ce que suggère une étude clinique d’envergure, tout juste publiée dans la revue Nature Medicine, qui offre les premières preuves solides de l’efficacité d’un extrait spécifique du chanvre contre les douleurs lombaires.

Cannabis anti-douleur : un essai clinique prometteur

Le mal de dos chronique est aujourd’hui la première cause d’invalidité dans le monde, touchant plus de 600 millions de personnes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Face à ce fléau, les solutions médicamenteuses restent limitées : anti-inflammatoires aux effets secondaires parfois lourds, ou opioïdes, efficaces mais addictifs. Dans ce contexte, l’industrie du cannabis thérapeutique promet depuis plusieurs années des bienfaits contre la douleur, mais sans qu’aucune étude rigoureuse n’en ait encore fait la démonstration.

C’est ce vide que vient combler un essai clinique de phase 3, incluant plus de 800 patients souffrant de lombalgies chroniques réfractaires aux traitements non opioïdes. Après 12 semaines de traitement par un extrait de cannabis appelé VER-01 ou par placebo, les patients ont évalué leur douleur sur une échelle de 1 à 10 points. Verdict : une baisse de 1,9 point pour le groupe VER-01, contre 0,6 pour le placebo. Mieux encore : après six mois, les patients traités rapportaient une réduction de 2,9 points, ainsi qu’une amélioration de leur sommeil, de leur mobilité et de leur qualité de vie.

Un traitement sûr et non euphorisant

Chaque dose de VER-01 contient 2,5 mg de THC, la principale molécule active du cannabis. Mais contrairement à d’autres usages du cannabis, aucun effet d’"état euphorique" n’a été observé pendant l’essai, assure le professeur Matthias Karst, principal auteur de l’étude, dans un communiqué. Les effets secondaires sont restés légers et transitoires : somnolence, bouche sèche, légers vertiges ou nausées.

Andrew Moore, ancien chercheur à l’université britannique d’Oxford, salue un essai "formidable", affirmant qu’il s’agit "du premier à fournir des preuves de qualité qu’un composant du cannabis peut aider à traiter la douleur". Il invite toutefois à la prudence : "Les affirmations sur l’absence d’addiction devront être confirmées sur le long terme". Karst insiste lui aussi sur le caractère spécifique de la molécule : VER-01 n’est pas comparable aux produits à base de CBD disponibles sur le marché.

Cet essai marque une avancée majeure pour la recherche sur la douleur chronique. Mais avant d’envisager une prescription large, d’autres études devront confirmer l’efficacité et la sécurité à long terme de ce type de traitement alternatif.