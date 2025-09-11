Alcool, tabac, cannabis : les adolescents en consomment de moins en moins

L'ESSENTIEL Les adolescents français consomment de moins en moins de tabac, d'alcool et de drogues.

La baisse est particulièrement marquée en France, par rapport aux autres pays européens.

Pour les drogues, dont le cannabis, les chiffres ont fortement diminué ces dix dernières années.

Les adolescents français sont sous la moyenne européenne et c’est une bonne nouvelle. Selon la dernière enquête European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD), relayée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (Ofdt), l’usage des drogues, du tabac et de l’alcool diminue en France : les chiffres sont sous la moyenne des autres pays européens. Il s’agit de la diminution la plus marquée depuis dix ans sur l’ensemble du continent.

L’étude a été réalisée entre avril et juin 2024 auprès de 113.882 jeunes, dans 37 pays européens. Depuis 1999, ce sondage est organisé tous les quatre ans pour "observer l’évolution des comportements à risque chez les adolescents de 16 ans en Europe, et plus particulièrement les comportements et les tendances en matière de consommation de substances psychoactives licites et illicites". Pour cette dernière édition, la diminution de l’utilisation des différentes substances est constatée dans tous les pays, même si elle est plus importante en France.

Tabac et alcool : des consommations en baisse chez les jeunes Français

En ce qui concerne le tabac, le nombre de fumeurs chez les adolescents de 16 ans baisse depuis 2003 dans presque tous les pays. Dans certains Etats de l’Est de l’Europe, comme la Bulgarie ou la Croatie, près de 20 % des jeunes de 16 ans fument quotidiennement. En France, le nombre de jeunes ayant déjà été initié au tabac a fortement diminué, et plus que dans les autres pays. "En 2024, un cinquième des jeunes Français de 16 ans a déjà expérimenté le tabac (20 %), un des niveaux les plus faibles d’Europe, indique le communiqué de l’Ofdt. En dix ans, la part des adolescents de 16 ans fumant tous les jours des cigarettes a été divisée par cinq, passant d’environ 16 % en 2015 à 3,1 % en 2024, ce qui place la France parmi les pays européens comptant le moins de fumeurs quotidiens à l’adolescence, aux côtés d’une dizaine de pays, principalement nordiques, où la prévalence est inférieure à 5 %."

Pour l’alcool, les jeunes de 16 ans sont nombreux à l’avoir déjà expérimenté. Dans deux tiers des pays européens, dont la France, la proportion d’adolescents concernés atteint 70 %. "Bien que ces niveaux d’expérimentation soient élevés, de même que la fréquence des alcoolisations ponctuelles importantes (API) (22 % en France et 30 % dans la moitié des pays participants), la France figure dans le tiers des pays européens affichant la plus faible consommation de boissons alcoolisées", précise l’Ofdt.

Cannabis et autres drogues : une baisse "spectaculaire" chez les ados

L’organisme qualifie de "spectaculaire" la diminution de l’expérimentation du cannabis dans cette tranche d’âge. Longtemps, la France a été parmi les pays avec le plus consommateurs. "L’initiation au cannabis a été divisée par trois en dix ans, passant de 31 % des jeunes de 16 ans en 2015 à 8,4 % en 2024, indique l’Ofdt. (…) L’usage de cannabis au cours du mois suit la même tendance, passant de 17 % à 4,3 % durant cette période – son niveau le plus bas depuis vingt-cinq ans. La France compte désormais parmi les pays où les jeunes de 16 ans consomment le moins de cannabis." Quant aux autres drogues et substances illicites, les taux d’expérimentation parmi les adolescents sont faibles en France. Ces dix dernières années, la proportion de jeunes ayant testé au moins une drogue illicite, en dehors du cannabis, est passée de 7,5 % à 3,8 %.